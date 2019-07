GLOSA: Ústavní stížnost jen pro zkušené

PRAHA Už šestým rokem zkouším u advokátních zkoušek ústavní právo. Na rozdíl od trestního, občanského a obchodního práva prokazují koncipienti aplikační znalost ústavního práva jen ústně.

U posledních advokátních zkoušek jsem se stylizoval do role asistentky. Koncipienty jsem žádal, aby mi nadiktovali rubriku (úvodní stranu) ústavní stížnosti a její petit (návrh, čeho se podanou stížností domáhají). Abyste mi rozuměli, nechtěl jsem slyšet, co jedno a druhé jsou a k čemu slouží. Chtěl jsem od nich všechno nadiktovat. Byl totiž poslední den lhůty. Má pracovní doba jako asistentky se blížila ke svému konci – a ústavní stížnost už bylo třeba rychle odeslat...



Překvapilo mne, kolik koncipientů jsem tím uvedl do rozpaků. Pevně věřím, že to bylo způsobeno mým požadavkem, a nikoliv představou, že jsem jejich asistentkou. Můj úkol se pro některé z nich ukázal být téměř nezvládnutelným.

Přitom jsem po uchazečích o výkon advokacie, kteří už na právnické fakultě jednu zkoušku z ústavního práva složili a v posledních třech letech absolvovali koncipientskou praxi, nechtěl nic víc, než aby mi řekli: „… pište – Ústavnímu soudu, ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu číslo jednací ze dne, stěžovatel dvojtečka, účastníci dvojtečka, vedlejší účastníci dvojtečka…“.

Obtíže činila i formulace petitu. Vzpomněl jsem si na slova profesorky Aleny Winterové: „Jak chcete, aby vám soud něco přisoudil, když nedovedete zformulovat svůj nárok?“

Jen pět procent uspěje

Je léto, rád bych pokračoval v odlehčeném tónu. Od posledního zkoušení u advokátních zkoušek jsem ale na pochybách, je-li správné, že zastoupení stěžovatele před Ústavním soudem může převzít každý, kdo bezprostředně složil advokátní zkoušky a na své dveře si poprvé v životě pověsil cedulku „advokát“.

Ústavní stížnost pokládám za to nejlepší, co může advokát pro svého klienta sepsat. Úspěšná ústavní stížnost je v právu tím, čím je v neurochirurgii povedená operace mozku. Obojího rok od roku přibývá. Před deseti lety (v roce 2008) obdržel Ústavní soud 3207 stížností, loni už to bylo 4331. To je nárůst o celkem 1124 stížností, tedy o 35 procent.

Místopředsedkyně Ústavního soudu Milada Tomková v rozhovoru pro web Česká justice ale uvedla, že Ústavní soud zpravidla vyhoví jen pěti procentům stížností. Nepřispělo by tedy k jejich vyšší úrovni, kdyby stěžovatele před Ústavním soudem zastupovali jen advokáti se zvláštní zkouškou či alespoň delší praxí? Některé zahraniční úpravy to tak mají.

„Mně se po všech zkušenostech z Nejvyššího správního soudu, kde bylo vidět, že ta nejlepší podání píší advokáti, kteří danou problematiku znají a specializují se na ni, zdá, že by takové řešení mohlo být přínosné. Naděje na úspěch před Ústavním soudem by pak možná mohla být i řádově vyšší. O tomto tématu jsem ale zatím nezaznamenala žádnou větší diskusi,“ uvedla v rozhovoru Tomková.

Pojďme tuto diskusi po návratu z prázdnin otevřít. Kontrolní otázka: Jak rychle uplynou dva měsíce prázdnin? Jako lhůta k podání ústavní stížnosti.

Autor je advokát.