KOMENTÁŘ: Banky se bojí, proto zahlcují systém hlídání špinavých peněz

PRAHA V posledních dnech jsme konfrontováni se závěry některých novinářů, jak nedostatečně se banky, mezi které patří i některé české značky, vypořádávají se svými povinnostmi při uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Má se jednat o 2100 dokumentů týkajících se transakcí, které se měly odehrát v letech 2000-2017. S těmito nezákonně získanými dokumenty pracuje Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), které zároveň výslovně uvádí, že nehodlá zveřejnit celý rozsah úniku informací, ani nezpřístupní jednotlivé dokumenty či údaje. Není se co divit, vždyť by tím spáchali trestný čin.



Jde o tzv. SARs - Suspicious Activity Reports materiály, které vyplňují americké banky a posílají je do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Českou obdobou jsou oznámení podezřelých obchodů pro český Finanční analytický úřad. SARs se týkají jen transakcí v amerických dolarech a banky je často vyplňují jen z obezřetnosti a prevence před případným postihem.

Je nutné v prvé řadě říci, že hlášené převody nejsou nevyhnutelně důkazem trestné činnosti nebo jiného protiprávního jednání. Jejich příprava je mravenčí práce. Nejprve je na identifikaci podezřelých transakcí nasazen sofistikovaný počítačový program, který kontroluje a filtruje každou transakci. Například pokud se v adrese objeví Severní Korea, program ji automaticky zablokuje. Jsou ale případy, které nejsou takto černobílé a program je vyhodnotí jako podezřelé – třeba pět plateb ve výši 9 999 dolarů, které přišly na jeden účet během jednoho dne, často se opakující vysoké částky, rizikové oblasti podnikání jako hazard nebo obchod s kryptoměnami, nebo obchod se zeměmi s laxním přístupem k praní špinavých peněz.

Juniorní analytici v bance pak zpracují všechny dostupné informace o všech zúčastněných stranách, majitelích, bankách. Poté přichází na řadu seniorní analytici, kteří sepisují jednotlivé SARs zprávy. Je pak na regulátorovi, aby vyhodnotil jednotlivé zprávy a rozhodl o dalším postupu.

Česká stopa

Ve zprávách o podezřelých aktivitách, které novináři ukořistili, se mezi světovými bankami jako JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, Bank of New York Mellon, Barclays, Bank of China, údajně objevily i české banky - Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, PPF Banka, GE Money Bank a pobočka Deutsche Bank. Naschvál říkám údajně, protože doposud to žádné medium neprokázalo. Typickým znakem praní špinavých peněz je totiž využívání několika bank v různých jurisdikcích, přičemž všechny platby v amerických dolarech se „setkají“ v USA, a až ve své celistvosti je banka vyhodnotí jako podezřelé. Proto jednu platbu, která „přeteče“ českou bankou, nemusí dobře nastavený systém vyhodnotit jako podezřelou. České banky investují do svých systémů nemalé prostředky a řídí se platnou legislativou. Je tedy nutné říci, že jejich očerňování bez hlubší analýzy nedává smysl.

Proč se tedy vyplatí SARs zprávám věnovat? Chyba je v celém systému. Z toho, co jsem viděla v New Yorku během své praxe, si nemyslím, že je v kapacitě FinCEN všechny nahlášené podezřelé transakce zpracovat a analyzovat. FinCEN sám přiznává nedostatek personálu. Řešením je jednak navýšit jeho rozpočet, druhak využít umělou inteligenci. V zájmu FinCEN i ostatních regulátorů (jako je i český Finančný analytický úřad) je v prvé řadě boj s praním špinavých peněz. Vývoj sofistikovaných počítačových programů s využitím AI, které by uměli lépe analyzovat miliardy transakcií v jedné sekundě, je finančne nákladný. Proto by FinCEN měl vývoj speciálního upgrade programu AML zafinancovat a následně zdarma nabídnout institucím které mají SARs zasílat (vedle bank jsou to i casina a směnárny). K tomu by se hodila technologie blockchain, díky svým chytrým vlastnostem. Klíčová je také mezinárodní spolupráce s ohledem na charakter podvodných a podezřelých transakcí.

Autorka je partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs.