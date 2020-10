KOMENTÁŘ: Evropa hledá, jak naložit s daty operátorů

PRAHA „Být mobilním operátorem, asi bych se ptal, zda mám data retention nadále shromažďovat, anebo ne,“ píše v reakci na rozsudek Soudního dvora EU expert na evropské právo.

Byl by to ideální příběh transpozice normy unijního práva do toho českého: evropská směrnice uložila členským státům EU zajistit, aby mobilní operátoři schraňovali veškerá data o komunikaci svých klientů a náš zákonodárce tento požadavek vtělil do českého právního řádu. Ovšem Soudní dvůr EU mezitím tuto směrnici zneplatnil, což našim legislativcům nezabránilo její transpozici dokončit.



Česká verze: šest měsíců

U cesty zůstala ležet opuštěná pravomoc, kterou prý může kterýkoliv členský stát zaplnit, jak si asi představuje, že by ho zaplnila sama EU. A tak se u nás zrodilo plošné data retention na šest měsíců. Není ovšem zákon ten, aby se zalíbil lidem všem. Zákon se dostal před Ústavní soud (ÚS). Soudci zkoumali systém data retention co do jeho přiměřenosti, tedy zda nelze očekávaných výsledků dosáhnout méně přísnými prostředky, a zákon tímto testem prošel. Pouze jedna ústavní soudkyně vydala disentní stanovisko.

Po více než roce přichází nyní Soudní dvůr EU s rozsudkem, podle něhož členské státy nesmějí požadovat plošné ukládání dat. K posouzení otázky přiměřenosti přispěly ještě dva další pohledy lucemburských soudců.

Podezření na potenciální ohrožení národní bezpečnosti nesmí být diskriminační a musí být adresné ve vztahu k těm, u nichž je důvodné se domnívat, že mohou mít vztah například k terorismu. A sbírání data retention musí být též v čase bezprostředně spojeno s ohrožením národní bezpečnosti, jež je vážné, skutečné a předvídatelné v reálném čase.

Být mobilním operátorem, asi bych se ptal, zdá mám data retention nadále shromažďovat, anebo ne. Určitě je třeba vyčkat, až EU vytvoří novou právní normu a Česko ji implementuje.

Pozor na diskriminaci

Unijní směrnice o data retention sice přijata nebyla, ale ukládat operátům shromažďovat provozní a lokalizační údaje plošně považuje rozsudek Soudního dvora EU za rozporné s jinými unijními normami. Proto by paradoxně Evropská komise měla vyzvat ty členské státy, které se chovají v rozporu s unijními předpisy, ke zjednání nápravy. Paradoxně proto, že k přijetí celounijní úpravy učinila sama Komise jen velmi málo.

Česká vláda se může zaštiťovat loňským nálezem ÚS, v němž se navíc konstatuje, že samy rozsudky Soudního dvora EU nemohou pro národní legislativu znamenat přímé ani nepřímé změny. Operátory, kteří by se iniciativně řídili rozsudkem Soudního dvora EU, by tedy bylo teoreticky možné i sankcionovat.

Asi by se obrátili na soud, tentokráte ten český. Národní soudy v EU mají obecně vykládat vnitrostátní právo ve světle toho evropského. Český soud by tak mohl buď rovnou sáhnout po rozsudku Soudního dvora z minulého týdne, anebo předstírat naivitu a položit mu předběžnou otázku o výkladu a aplikaci unijního práva, aby byl třeba poučen, že věc byla zrovna minulý týden vyjasněna.

Proceduru před českým soudem by mohl odstartovat také kdokoliv, kdo by se domníval, že mu z unijního hlediska neoprávněným uchováváním dat vznikla újma. Státu by pak kromě povinnosti normu změnit mohla vzniknout i povinnost k odškodnění.

Znovu před Ústavní soud?

Nejzajímavější by bylo, kdyby se vše znovu dostalo před ÚS. Třeba v souvislosti s tvrzením, že důkazy v trestním řízení získané z data retention jsou rozporné s unijním právem, a tudíž procesně nepoužitelné. ÚS sice věci posuzuje případ od případu, ale revizi vlastního názoru by se vyhnul jen obtížně. Třeba by sám musel předložit Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku, čímž by ztratil pozici jediného ústavního soudu v EU, který tak dosud neučinil.

Autor je proděkan Právnické fakulty UK, profesor evropského práva a vedoucí katedry evropského práva.