KOMENTÁŘ: Zákon pro znalce představuje ,samý bič a žádný cukr‘

PRAHA Zákon o znalcích byl schválen sněmovnou. Předpokládám, že podpis prezidenta bude jen formalita. Co nám zákon přinese? Zlepší se kvalita posudků?

Nová organizace znalectví

Základní změnou je organizace znalectví. Agenda bude spadat už jen pod ministerstvo spravedlnosti. Současný zákon můžeme charakterizovat jedním slovem – stabilita. Úřednice na krajských soudech byly pomalu inventářem soudu. Na ministerstvu se úřednici střídají. Během tvorby zákona jsem se na ministerstvu sám setkal s několika „generacemi“ úředníků. Ministerstvo bude muset přijmout nové úředníky, protože si vytvořilo více pravomocí a práce. A to má ministerstvo šetřit. Rizikem je, že úředníci budou přicházet a odcházet. Stabilita nebude.



Vstanou noví znalci? Nevstanou

My znalci stárneme. Průměrný věk znalce se prodlužuje, a je více než 60 let. A také nás ubývá. Bylo nás 10 992 v roce 2007. V roce 2018 nás bylo 8 772. Ani stávající zákon nelákal nové zájemce do řad znalců. Špatná pověst znalců, nízká odměna a náročná profese (není umění posudek napsat, umění je závěry posudku obhájit před soudem).

Pokud stávající zákon neláká nové lidi do oboru, nový zákon je nepřiláká už vůbec. Zákon přitvrzuje. Stanovuje pro znalce mnoho nových povinností. Například online evidenci posudků centrálně spravovanou pro všechny znalce ministerstvem spravedlnosti. Povinné pojištění. Zákon stanovuje mnoho nových formálních lhůt, jejichž nedodržení trestá. Zkrátka být znalcem bude dražší, administrativně náročnější. To se vyplatí znalcům, kteří píší mnoho posudků. Znalcům z minoritních oborů se činnost nevyplatí. Staří znalci budou rychleji odcházet, protože se nebudou chtít učit novým povinnostem.

Znalec nově bude moci provést až 15 různých přestupků, jak je definuje zákon. Jen jeden z přestupků je za nepravdivý posudek. Ostatní přestupky se neváží k nekvalitně zpracovanému posudku. Mnoho přestupků je formalistických. Postihy jsou dle různých typů přestupků (do 75 000 Kč, do 250 000 Kč, do 500 000 Kč). Administrativa bude narůstat. Znalci fanatici, kteří nemají znalectví jako hlavní zdroj obživy, to nebudou mít zapotřebí. Noví znalci nevstanou.

Znalec Lukáš Křístek.

Znalci budou častěji popotahováni, protože soud má zákonem nově uloženou oznamovací povinnost. Pokud znalec poruší zákon, soud to musí oznámit ministerstvu. To bude působit problémy. I kdyby se soudu zdálo, že porušení zákona je bezvýznamné, na porušení zákona upozorní soud advokát strany sporu. Důvodem nebude formální porušení zákona, důvodem bude uškodit znalci, protože jeho závěr posudku se straně sporu nehodí. Soud v takém případě nebude riskovat neoznámení, protože pak by mohl mít sám problémy, porušil by zákon. Staří znalci budou rychleji odcházet, protože nebudou mít zapotřebí popotahování a správní řízení.



Budou posudky kvalitnější?

My znalci máme špatnou pověst. Dokola se omílá pár případů (ocenění OKD, znalci v kauze Rumburské zdravotní sestry a úmrtí manželky a dcery v Egyptě, znalci v případu Janoušek).

I znalci píší chybné posudky a někteří i úmyslně. Jsem si jistý, že více než 95 % z nás jsou poctiví lidé. Všude jsou černé ovce. I mezi poslanci, soudci, fotbalovými rozhodčími. Proč by znalci měli být výjimkou? Ovšem navrhovaný zákon se nesoustředí na potírání nepravdivých posudků, ale na formalismy. Protože úředník snáze dokáže formalismus než chybný obsah posudku.

Samostatným problémem je odměňování znalců. Odměna se nezvýšila 17 let. Naposledy k 1. 1. 2003. Ministerstvo bude vyhláškou odměnu zvyšovat v době, kdy má samo šetřit. Průměrná mzda byla v roce 2002 ve výši 15 000 Kč. A nyní je 34 000 Kč. Než bude vyhláška o zvýšení účinná, bude průměrná mzda 36 000 Kč. Tomu by odpovídal nárůst odměny z 350 Kč na 850 Kč. Nižší částka bude znamenat, že znalci budou pracovat reálně za menší peníze než při zvýšení odměny v roce 2003. Pro mladé lidi není meta soudního znalce vidinou. A odměna je k práci nenaláká.

Zákon má dopomoci ke kvalitnějším posudkům negativní formou – trestáním.

Co bude zákon znamenat pro soudy?

Pro soudy nárůst agendy v okamžiku kdy budou muset hlásit přestupky znalců na ministerstvo. Dále očekávám náročnější hledání znalce. Protože někteří znalci-fanatici z oboru odejdou.

Zákon předpokládá centrální evidence všech posudků, kterou bude spravovat ministerstvo spravedlnosti. Do evidence budou znalci zapisovat posudky online. Evidence bude informačně zajímavé. A jsme v Čechách, kde stát neudrží téměř žádnou informaci. Rizikem je „vykecání“ informací.

Zákon nabývá účinnost dne 1. 1. 2021, takže celý rok 2020 bude na přípravu.

Shrnutí na závěr

Změny ve znalectví jsou značné, přijetí zákona znamená velkou neznámou pro budoucí vývoj. Pokud stát bude uplatňovat zákon, jak by měl, hrozí riziko odchodů znalců fanatiků z oboru. Vinou zákona bude narůstat administrativa i náklady, například povinné pojištění znalce. Znalci profesionálové se přizpůsobí, znalci fanatici už méně. Proto je zde riziko prodloužení soudního řízení v případech, kdy se bude muset řešit znalecká otázka z minoritních oborů. Riziko také vidím v centrální evidenci posudků. Zákon pro znalce představuje „samý bič a žádný cukr“.

Autor je partnerem ve znaleckém ústavu Moore Stephens ZNALEX, s. r. o. zabývajícím se oceňováním, znalcem a autorem knihy Znalectví.