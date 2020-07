legalTV.cz: Analýzy budou na vzestupu, lidé jsou přehlceni rychlými informacemi

PRAHA „Digitální média mají naprosto zásadní vliv. Když se podíváme na průzkumy, jak lidé čerpají informace z médií, tak zjistíme, že televize je stále velmi silné médium, ale už mu digitální média šlapou na paty. Dá se očekávat, že jejich vliv bude dále růst,“ říká odborník na mediální právo Aleš Rozehnal.

A dodává: „Klasická média už jsou trošku zastaralá. Jednak vychází moc pozdě, protože, když se jedná o deníky, tak ty události, o kterých referují, my už známe z internetu z předchozího dne a zároveň vychází moc často. Takže tam nejsou prostory pro nějaké delší úvahy, delší zamyšlení. Tento formát se mi zdá, že bude víceméně mizet a bude nahrazován digitálními médii, protože ta mají tu úžasnou vlastnost, že jsou dostatečně rychlá.“



Podle novinářky Terezy Engelové mohou lidé sledovat online každou vteřinu, co se děje na nějakém místě nejen v České republice, ale i po celém světě: „Dá se říct, že právě tam může vzniknout určitá míra přehlcení informacemi. A myslím si, že do budoucna může nastat i ten trend, že alespoň část konzumentů médií bude chtít spíše analýzy, že zkrátka už to na ně bude moc a budou chtít spíše, aby pro ně někdo zanalyzoval tu danou situaci.“

