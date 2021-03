legalTV.cz: Co dělat, když chcete ochránit svou obchodní značku nebo know-how

PRAHA Ať už podnikáte, provozujete autorskou činnost nebo disponujete unikátním know-how, máte nárok na ochranu svého díla před krádeží nebo zneužitím.

„V zásadě firmy mají tři možnosti, jak si ochránit svoje know-how nebo obchodní značku. První jsou práva duševního vlastnictví, jako taková se dělí na průmyslová a autorská. Průmyslová jsou ta, jak už z názvu plyne, která jsou průmyslově opakovatelná. Typu nejznámější v Čechách, bych řekl, je třeba láhev Becherovky,“ říká advokát Jiří Matzner.



A dodává: „Skutečně funguje u know-how jenom jediná cesta. A to, že to nikomu neřeknete. Moje zkušenost je taková, že v Čechách se všechno, co se někde objeví, tak se dříve či později objeví na veřejnosti. Čili jediná efektivní cesta u know-how je skutečně to, že to důkladně chráníte sami u sebe.“

