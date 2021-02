legalTV.cz: Co dělat, když chcete odvolat vedoucího zaměstnance?

PRAHA „V této oblasti obecně panovaly určité nejasnosti, zasahovala do toho v určitém smyslu judikatura, stejně tak doktrína. Panovaly pochybnosti o tom, v jakých případech je možné odvolat z vedoucího pracovního místa vedoucího zaměstnance. Zákoník práce stanoví určité případy v § 73, nicméně judikatura umožňovala rozšířit výčet vedoucích pracovních míst, těch pracovníků, které je možno tímto způsobem odvolat,“ říká advokátka Rennerová.

A dodává: „Já bych ještě možná obecně vysvětlila, aby i podle platné právní úpravy bylo možné odvolávat vedoucího zaměstnance z vedoucího pracovního místa, tak bylo nutné současně, nadále to bude platit, sjednat i to, aby se mohl této pozice vzdát. Pokud by pouze byla dohoda zaměstnavatele a zaměstnance o tom, že bude možné tohoto zaměstnance odvolat, ale že se současně nebude moci této pozice vzdát, pak by to odvolání vůbec nepřipadalo do úvahy.“



