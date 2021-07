legalTV.cz: Co dělat, když dojde k úmrtí zaměstnance

Jedná se o náhradu věcné škody a o náhrady účelně vynaložených nákladů, například spojených s léčením zesnulého zaměstnance. Jak je to s částkami náhrad, které přísluší pozůstalým? Přináší novelizace zákoníku práce nějaké další novinky v této oblasti?



„Pokud dojde ke smrti zaměstnance v důsledku pracovního úrazu, nebo nemoci z povolání, pak je zaměstnavatel v rámci své objektivní odpovědnosti povinen poskytnout pozůstalým taxativně stanovené druhy náhrad. V prvé řadě je to náhrada věcné škody, dále je to náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zesnulého zaměstnance. Je to náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem. A je to náhrada nákladů na výživu pozůstalých,“ říká advokátka Zuzana Rennerová.

A dodává: „V prvé řadě se tedy jedná o náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, konkrétně tedy nákladů na pořízení náhrobní desky, kdy došlo, pochopitelně, k navýšení cenové úrovně.”

