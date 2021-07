legalTV.cz: Co dělat, když se rozhádají společníci ve firmě?

PRAHA Ve sporu se může ocitnout každý. Ale napadlo vás někdy, že se dostanete do konfliktu i se svým společníkem? Bohužel, stát se to může a poslední dobou se to děje velmi často.

„Ze zkušenosti víme, že existují dva typy sporů, nebo neshod mezi společníky. Jeden je, pokud máme dva zakladatele, kteří spolu nějakým způsobem dlouhodobě fungují, po nějakém čase každý vnímá, že by firma měla směřovat jiným směrem. To jsou typické neshody, často se to stává. Jiný způsob, nebo jiný druh neshod mezi společníky je, kdy do firmy vstoupí jiný investor, který má jednoznačně cíl druhého společníka vytěsnit za všech okolností. Tam se dohoda hledá velice těžko," říká advokát Jan Krampera. A dodává: „Většinou to bývá tak, že je zapotřebí, aby se mezi sebou společníci, když to řeknu vulgárně, pohádali, vyzkoušeli, kde má kdo každý hranice, a potom po nějakém čase dospějí k tomu, že jsou přeci jenom obchodníci a že je mnohem rozumnější, než se roky soudit, najít rozumnou dohodu."