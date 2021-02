legalTV.cz: Co dělat, když vám nepovedeným lékařským zákrokem lékaři poškodí zdraví?

PRAHA Jak se bránit před chybou lékaře? Je možné nároky na odškodnění řádně uplatnit bez odborné právní pomoci?

Odvaha pacientů, kteří se domáhají nároků na náhradu škody, rapidně stoupá. Podávají stížnosti a pouští se do soudních sporů s velkými nemocnicemi. Výsledkem těchto náročných a zdlouhavých řízení může být odškodnění i ve výši několika milionů korun. Není to ale automatické, záleží na konkrétní situaci. Občanský zákoník pamatuje na různé druhy újmy, proto je důležité obrátit se na odbornou právní pomoc. Advokáti Petr Ritter a Zdeněk Šťastný radí, jak se mají poškození bránit.



„Těch nároků je několik. V prvé řadě to základní, to je bolestné a to, co s tím souvisí, tedy ztížení společenského uplatnění. V případě, že lékařským zákrokem, nepovedeným zákrokem to nějak zkomplikovalo člověku další život, že třeba nemůže jezdit na kole, nemůže vykonávat práci, kterou předtím vykonával,“ říká advokát Petr Ritter.



Doktor Zdeněk Šťastný dodává: „Asi bychom doporučili, aby poškození dlouho neotáleli a začali se bránit co nejdříve. Pro tu nepředstavitelnou složitost předpisů, nároků, tak by bylo asi zapotřebí, aby se obrátili na odbornou právní pomoc a nenechávali to jenom na sobě, anebo na nějakém známém.“



Celé video najdete zde.