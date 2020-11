PRAHA „Krok číslo jedna, tatínek si musí vyslechnout všechny další kroky a zvážit, jestli na to má, jestli chce do dalších kroků investovat čas, svou emocionalitu, finance na advokáty, jestli to unese. Krok číslo dva, pokud si krok číslo jedna vyhodnotí, tak v tom případě okamžitě po odstěhování kontaktovat matku e-mailem, smskou. Napsat jí, že se dopustila protiprávního přemístění dítěte,“ říká doktorka Daniela Kovářová.

Snížení příjmu na měsíc či dva není důvodem pro změnu výživného, říká Kovářová A dodává: „Matka si může dělat co chce, ale nesmí se přemístit bez souhlasu otce dítě, nesmí je odstěhovat z jeho obvyklého bydliště. Na tom je postaven koncept rodičovské odpovědnosti, který vyplývá z občanského zákoníku a platí na našem území od roku 2014. Podle příslušných ustanovení, oba rodiče o všech zásadních věcech rozhodující spolu a po vzájemné dohodě.“

Celé video najdete zde.