legalTV.cz: Hrozí krach investičních fondů?

PRAHA Banky nabízely v posledních letech nízké až nulové zhodnocení peněz na spořících účtech. Lidé proto začali ukládat peníze do investičních fondů. Ty je lákaly ke spoření vysokým výnosem nebo vidinou pravidelné renty na důchod nebo na studium dětí. Hrozí teď v krizi lidem a firmám, že přijdou o své úspory? Na to se ptáme předsedy Rady expertů Asociace insolvenčních správců, advokáta Michala Žižlavského.

„Lidé a instituce měli ke konci roku 2019 ve fondech uloženo 557,1 miliard Kč. To je číslo ze zprávy Asociace pro kapitálový trh ČR. Pro srovnání, o jak velký objem peněz jde, mohu říci, že je to více, než celý vládou zamýšlený krizový deficit státního rozpočtu na rok 2020. Fyzické osoby, tedy obyčejní lidé, se podílejí na celkové částce 85 procenty. Veřejnost tak má ve fondech uloženo stovky miliard korun českých. Co se týče toho, jak fondy fungují, musím říci, že v poslední době z nich mohli mít střadatelé jen radost. V roce 2019 vydělal průměrný český fondový investor 8,9 %. U peněz, vložených do akciových fondů to bylo dokonce 18,96 %. To je skutečně extrémní výnos,” říká expert na byznys a insolvenci Michal Žižlavský.



Zároveň dodává: „Koronavirová krize otřásla akciovým trhem a má dopad také na trh nemovitostí. Burzy po březnovém strmém pádu stabilizují, otázkou ale je, zda tento trend vydrží. Proslulý investor Warren Buffett tomu zjevně nevěří. Během březnové paniky nekupoval žádné akcie a v dubnu naopak prodal všechny aerolinky. Hromadí hotovost, tedy zjevně očekává ještě výraznější propad. Právě on je totiž ikonou zlatého pravidla Buy Low Sell High. Nakupuje, když jdou kurzy akcií dolů a prodává, když jsou nahoře. Pokud půjdou kurzy akcií skutečně dolů, a pokud by byl tento trend dlouhodobý, bude to mít samozřejmě negativní dopad na klienty akciových fondů.“

