legalTV.cz: Jak se mimořádná opatření dotkla vězňů?

PRAHA „Mimořádná opatření se dotkla odsouzených docela zásadním způsobem, museli jsme omezit kontakt s blízkými a zakázat návštěvy rodinných příslušníků ve věznicích,” říká v rozhovoru pro legalTV ředitelka Věznice Kuřim Gabriela Slováková.

Dále uvádí: „Museli dotknout i zaměstnávání odsouzených, nepouštěli jsme je na vnější pracoviště, dělali jsme velkou řadu opatření, abychom zabezpečili, že vězni, kteří chodí mimo věznici jsou dostatečně kontrolováni, mají hygienické potřeby a takové podmínky, aby se nepřenesl nějaký virus k nám do věznice.“

Zároveň dodává: „Nastala obrovská panika i z těch mediálních výstupů, nikdo nevěděl, co bude. Uvědomme si, že odsouzení jsou zavření a nemají možnost volného pohybu a viděli katastrofické scénáře, že se rozšíří virus ve věznici, ptali se, jak jim pomůžeme, co se bude dít, jak dlouho to bude trvat.“

