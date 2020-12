legalTV.cz: Je rozumné vzít si půjčku na vánoční dárky?

PRAHA „Obecně ta rizika jsou, když se člověk proto rozhodne a pořádně si to nepřečte, neporovná si to. A rozhodne se pro něco, co pak zjistí teprve zpětně, že je nevýhodné. Tady se naštěstí všechno výrazně zlepšilo pro spotřebitele zákonem o spotřebitelském úvěru. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů, nic za to neplatí. Platí maximálně nějaké úroky v mezidobí, takže z tohoto hlediska tam riziko žádné není“ říká poslanec Patrik Nacher.

legalTV.cz: Co dělat, když vám dlužník neplatí? Vedoucí referátu ochrany spotřebitele v České národní bance David Vyhnálek říká: „Každý by měl vždy přemýšlet, jestli bude schopen splácet, když by právě došlo k nějakým mimořádným okolnostem. Třeba, že se mu zvednou výdaje, nebo naopak přijde o zaměstnání, vypadne mu příjem.“

Celé video sledujte zde.