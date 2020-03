legalTV.cz: Kdo je kdo: Barbara Pořízková, soudkyně a místopředsedkyně NSS

PRAHA „Daně jsou nutné, aby stát mohl fungovat. Je to povolený zásah do vlastnického práva, ale nikdy nesmí zmařit podstatu vlastnického práva. Nikdy to nesmí mít ten takzvaný rdousící efekt. A pokud je to daňové zatížení příliš vysoké, tak se nedaří ekonomice, tím pádem se nedaří společnosti,” říká Právnička roku v kategorii finanční právo, soudkyně a místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, doktorka Barbara Pořízková.

Zároveň dodává, že ji těší úspěch jejího návrhu Ústavnímu soudu na zrušení § 10 zákona o poplatcích a dětských nezletilých dlužníků: „Ústavní soud tomuto návrhu vyhověl a zrušil ten zákon, takže na to jsem asi docela pyšná,” doplňuje Pořízková.

Celé video můžete sledovat zde.