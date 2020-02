legalTV.cz: Nová šance pro dětské dlužníky

PRAHA Od loňského roku se mohou dětští dlužníci snadno oddlužit. Jak? Dozvíte se v rozhovoru legalTV.cz. Hosty jsou Kateřina Valachová z ČSSD, Patrik Nacher z ANO a Lukáš Kolářík z České pirátské strany.

„Podařilo se nám s kolegy prosadit to, že dlužníci, kterým je tedy více jak 18 let, ale původ jejich dluhů je v dětství, mají možnost se oddlužit už během tří let, tedy nikoli během pěti. A také na ně neplatí ona podmínka často démonizovaná 30 % splátky dluhu, takže to jsou vlastně stejné výhody, jaké jsme před tím prosadili pro seniory a invalidní důchodce,“ říká místopředsedkyně podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Kateřina Valachová.



Patrik Nacher z hnutí ANO dodává: „My v této chvíli připravujeme nějaké ještě další kroky týkající se zvýšení nezabavitelné částky, to je ta spodní hranice, ta vrchní byla zvýšena, to znamená, aby se motivovali lidé, kteří vydělávají víc. Máme před sebou novelu exekučního řádu. To je ještě mimo ty dětské exekuce, ale bude to dopadat na celou řadu lidí.“

