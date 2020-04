legalTV.cz: Proč roste obliba svěřenských fondů?

PRAHA Jaké jsou výhody a rizika vkladu majetku do svěřenského fondu? A kdo z toho má prospěch?

„Věci, které jsou ve svěřenském fondu, přestávají patřit zakladateli, nepatří správci a nepatří obmyšlenému potud, dokud nemá nárok na plnění. A to vlastnictví je přičleněno ne k osobě, ale k účelu a tím účelem je prospěch tomu obmyšlenému. A právě ten princip odděleného nezávislého vlastnictví směřuje k tomu, že ten majetek je ochráněn, případně před budoucími ataky vůči tomu zakladateli, který ho vyčlenil. To znamená ataky, dejme tomu rozvod a vypořádávání společného jmění manželů nebo dědictví a rozhádání dědiců o tom, co komu má připadnout. Protože v případě dědictví ten majetek už do dědictví se nedostane, protože v době smrti nepatří zůstaviteli a podobně,” říká advokát Jaroslav Svejkovský.



