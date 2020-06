legalTV.cz: Stavitelé mrakodrapů u nás krachují, říká advokát Sigmund

PRAHA Říká se, že ve stavebnictví nezní otázka tak, zda vznikne spor, ale jen, kdy spor vznikne a jakými prostředky se řeší. Jaké spory jsou ve stavebnictví nejčastější? A jaká je aktuální situace ohledně rizika úpadků v tomto odvětví? To se dozvíte v rozhovoru legalTV.cz s advokátem a insolvenčním správcem Adamem Sigmundem a advokátem Josefem Černohlávkem.

„Zdá se, že se u nás lepí smůla na paty stavitelům mrakodrapů, zkrachovaly už dvě velké firmy, které stavěly mrakodrapy v Praze na Pankráci. Teď nedávno společnost PSJ, před lety společnost ECM. Já administruji v insolvenci ECM majetky, které se nacházejí v Číně a v Hongkongu a tam jsem získal řadu cenných zkušeností. V Číně jsem zjistil, že byť je země a ekonomika řízena centrálně, tak jejich kapitalismus je podstatně tvrdší než ten, na jaký jsme zvyklí tady v Evropě,” říká advokát a insolvenční správce Adam Sigmund.



A dodává: „V Hongkongu, kde soudní systém funguje perfektně jsem byl zase překvapen cenami tamějších advokátů. Někteří z hongkongských kolegů se účtují za hodinu až 20 000 USD, takže v tom máme ještě v České republice rezervy. Ale co se týče anglosaských jurisdikcí a fungování insolvencí administrací v těchto jurisdikcích. Zjistili jsme například v insolvenci, kde uplatňujeme pohledávku českou do britské insolvence, jakým způsobem jsou tam odměňováni insolvenční správci. Oni účtují hodinově a dosáhli tam výtěžku zpeněžení v řádech milionů liber, ale účet za jejich odměnu přesáhl ještě o více než milion liber veškerý majetek, který se jim podařilo získat. Takže oni dostanou zaplaceno všechno, co získali a ještě jim „zůstanou“ věřitelé dlužit. To by asi byli kritici odměňování insolvenčních správců v Čechách překvapeni. Protože insolvenční správci v Čechách dostanou jednotky procent z toho, co vymůžou pro věřitele a věřitelé kupodivu dostávají svoje peníze.“



