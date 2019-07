Nový zákon znalce nepřivábí. Je přitom alarmující nedostatek psychologů a sexuologů

PRAHA Novela zákona má soudním znalcům zvýšit odměny, pokuty za špatnou práci však mají vzrůst až na půl milionu.

Začátkem srpna tomu bude 11 let, co se odehrálo jedno z největších železničních neštěstí v Česku. Jeho příčinou byl náraz vlaku do konstrukce opravovaného mostu. Následkem bylo vyhasnutí osmi lidských životů a téměř stovka zraněných. Nehodu vlaku u Studénky soud rozplétá dodnes. Soudní znalci se totiž stále neshodli na tom, kdo pád mostu zavinil. Dokud rozhodnutí nepadne, budou poškození i nadále čekat na odškodnění.

Na znaleckých posudcích stojí a padá velká část soudních řízení. Jako důkaz jej může předložit každý účastník řízení. Pokud jsou závěry několika posudků protichůdné, může soudce rozhodnout o vypracování revizního posudku, což řízení prodlouží.

Populace znalců v Česku čítá 8455 samostatných znalců a 323 znaleckých ústavů. Nejvíce jsou zastoupeny obory ekonomické, stavebnické, zdravotnické a strojírenské. Pro výkon znalecké práce dodnes platí zákon z roku 1967. Zákon však odpovídá době, kdy hlavními zadavateli znaleckých posudků nebyly soukromé osoby, ale stát.

Na schválení poslanců tak čeká v dolní komoře nová norma, která by měla platit od roku 2021. Má nastavit standardy, které musí posudky splňovat, a za porušení předpisů hrozí znalcům přísnými pokutami sahající až do výše půl milionu korun. O každé pokutě má být však rozhodováno individuálně a nejvyšší sankce přijdou až za excesy.

Odměna 16 let nerostla

Aby norma prošla, muselo by s ní souhlasit 101 poslanců. Zákon totiž začátkem května vetovali senátoři, kterým vadil zejména centralizovaný dohled, který by nad znalci měl vykonávat resort spravedlnosti. Proti návrhu legislativy se ale bouří i samotní znalci. Zákon jim sice zvyšuje odměnu do rozmezí 300 až 500 korun za hodinu (z dnešních sto až 350 korun za hodinu), která nevyrostla za posledních 16 let, dvojnásobné jsou však i sankce.

Podle Vladimíra Váchy, předsedy Komory soudních znalců, by měla hodinová sazba za práci znalce začínat na 900 korunách. „Za posledních deset let ubyla čtvrtina znalců, obávám se, že trend tak bude pokračovat,“ uvedl Vácha již zkraje letoška.

Ministerstvo spravedlnosti má však tyto obavy za plané. „Očekáváme odchod určité skupiny znalců. Domníváme se však, že se bude jednat zejména o ty, kteří již dnes nezpracovávají znalecké posudky nebo zpracují řádově jednotky posudků za rok,“ uvedla Maja Dangal z tiskového odboru resortu spravedlnosti.

Navíc na jmenování znalcem má být dle návrhu zákona právní nárok, což dosud nebylo. Pokud tedy zájemce splní podmínky, stane se znalcem. Dnes mají tuto pravomoc v gesci jednotlivé krajské soudy, které budoucí znalce vybírají jednotlivě.

Ministerstvo dlouhodobě přiznává, že alarmující nedostatek znalců je v oblasti psychologů, sexuologů nebo psychiatrů. V důsledku to znamená, že posudky v určitém specifickém oboru zpracovávají stále stejní lidé.

Znalecký posudek je potřeba například i u vyšetřování, zda došlo ke znásilnění, nebo sexuálnímu zneužití dítěte. V odvětví porodnictví, kam spadá specializace dětské gynekologie, je nyní zapsáno 41 znalců. „Sama dělám znalecké posudky pro dospělé jen málo, zaměřuji se hlavně na ty pro obor dětské gynekologie, protože v tomto oboru je nás znalců skutečně velmi málo,“ uvedla Dana Ondrová, předsedkyně české společnosti gynekologie dětí a dospívajících.

Kde hledat nové znalce?

Nedostatek znalců je i v dalších oblastech. Jejich úbytek by znamenal přetížení těch, kdo zůstanou, případně i prodlužování soudních řízení. „Například v kybernetice, písmoznalectví a některých oborech medicíny, kde renomovaní znalci s chystanou novelou zákona avizují ztrátu zájmu pokračovat. Tyto úzce profilové obory tedy budou obsazeny ještě méně, než jsou obsazeny dnes,“ vyslovil obavy z nedostatku znalců advokát a soudní znalec v oboru autorského práva Jiří Matzner.

Řešení nízké obsazenosti některých oborů je během na dlouhou trať. „Neobejdeme se bez spolupráce s gesčními úřady. Zůstaneme-li u oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, pak chceme-li zvýšit počet vstupujících odborníků do odvětví, je nezbytné spolupracovat s ministerstvy školství, zdravotnictví, lékařskými fakultami a případně Českou lékařskou komorou, aby se obecně zvýšil zájem studentů i mladých lékařů o tuto oblast,“ uzavírá mluvčí Maja Dangal.