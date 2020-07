Šéfka ochránců osobních údajů končí ve funkci. Janů nebude obhajovat mandát

Praha Současná předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Ivana Janů severu Lidovky.cz potvrdila, že svůj končící mandát v čele Úřadu již nebude obhajovat. Senátoři jejího nástupce vyberou o prázdninách. Janů Úřad vedla pět let. Před tím byla dvacet let ústavní soudkyní.

„Vždy jsem věřila ve schopnost umět se rozhodnout. A to platí i pro rozhodnutí o odchodu z funkce. V podvědomí cítím, že mé hlavní úkoly, tedy pootočení kormidlem Úřadu směrem k souladu s judikaturou soudů a směrem k napojení na evropské mechanismy obecného nařízení, tak zvaného GDPR, jsou již splněny,“ odepsala ve čtvrtek Janů serveru Lidovky.cz.

To, že se do léta rozhodne, zda se bude letos v Senátu ucházet o zvolení do čela Úřadu na dalších pět let, potvrdila Janů letos na jaře v obsáhlém rozhovoru pro LN.

Ivana Janů, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Senátoři vyberou nástupce Ivany Janů během prázdnin. Nyní až do 16. července běží lhůta, do níž mohou volební komisi předkládat své kandidáty. „Protože tato lhůta stále běží, nemohu sdělit, kolik kandidátů již bylo volební komisi navrženo. Předseda volební komise bude po uplynutí nominační lhůty o navržených kandidátech nejprve písemně informovat všechny senátory. Volební komise pak 21. července ověří, zda byly u všech splněny předpoklady jejich volitelnosti,“ odepsala serveru Lidovky.cz tajemnice senátního mandátového a imunitního výboru Dana Šedivá.

Lidovky.cz oslovily šéfy senátorských klubů napříč všemi politickými frakcemi i některé jednotlivé senátory. Žádný z nich však nepotvrdil jediné jméno jakéhokoliv kandidáta na předsedu ÚOOÚ. Uvedli jen, že se budou příští týden v Senátu konat informativní schůzky s prvními z nich.

Kandidaturu na šéfa Úřadu pro Lidovky.cz vyloučil Oldřich Kužílek, který se v minulosti podílel na přípravě zákona o svobodném přístupu k informacím. Právě agendou podle tohoto zákona se ÚOOÚ od ledna rovněž zabývá. Stal se totiž odvolacím orgánem pro ty povinné subjekty, které nad sebou nemají žádný nadřízený orgán. „To, že se paní předsedkyně Janů rozhodla v čele Úřadu skončit, je pro mne novinka, kterou se dozvídám od vás. Na předsedu Úřadu kandidovat nebudu. Pokud to bude možné, rád bych se ucházel o post místopředsedy Úřadu,“ řekl Kužílek.

Podle dobře informovaného zdroje Lidovek.cz existují zatím na šéfa Úřadu dva vážní kandidáti. „Jeden pochází zevnitř Úřadu a druhý mimo něj ze státní správy,“ uvedl zdroj. Kandidáta zvoleného senátory by měl poté do čela ÚOOÚ jmenovat prezident republiky.

Koho konkrétně by jako svého nástupce ráda viděla sama Janů, pro Lidovky.cz nespecifikovala.

Ivana Janů (74) pochází ze zemědělské rodiny. Z politických důvodů nemohla studovat. Teprve později absolvovala pražská práva a pak až do listopadu 1989 pracovala jako podnikový právník. Po Sametové revoluci byla za lidovou stranu kooptována do tehdejší České národní rady. Znovu v ní jako poslankyně zasedla po svobodných volbách v letech 1990 i 1992. Po dva desetileté mandáty byla mezi roky 1993 až 2014 ústavní soudkyní. Krátce působila též u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii.