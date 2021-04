ŠIROKÝ: Duben ukáže, zda je placení dluhů prioritou

Praha My Češi jsme poměrně obezřetný národ. Máme vysokou míru úspor, zadlužování pokládáme za špatné a myslíme si, že dluhy se mají platit. Potvrzují to i výsledky výzkumů, podle kterých si devadesát pět procent lidí myslí, že dluhy se mají vracet, a sedmdesát devět procent lidí je proti zmírňování podmínek oddlužování.

Duben tohoto roku ukáže, jestli si tenhle rozumný přístup udržíme. Poslanecká sněmovna totiž bude projednávat novely dvou zákonů, které podstatně ovlivní nastavení systému vztahů mezi věřiteli a dlužníky. Jedná se o novelizaci insolvenčního zákona a exekučního řádu.



Ministerstvo spravedlnosti zdůvodňuje novelu insolvenčního zákona nutností zajistit implementaci evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, jde však nad její rámec a naopak některé z požadavků v ní vůbec nereflektuje. To kritizuje i Česká advokátní komora.

Pozor na zdravotní pojišťovny

Důvodová zpráva k novele exekučního řádu pak hovoří o zvýšení vymahatelnosti práva pro oprávněného a zároveň o zvýšení ochrany práv povinných, což je sice hezká idea, ale je namístě se zamyslet, zda může obojí fungovat vedle sebe a zda jsou navrhované změny tím správným prostředkem.

Pokud by uspěly návrhy na radikální zmírnění systému vymáhání dluhů, s nimiž přišly některé neziskové organizace, tak se v podstatě zhroutí systém vymáhání pohledávek. Nahrazení svobodné volby exekutorů věřiteli jejich mechanickým přidělováním soudy by výrazně oslabilo motivaci exekutorů účinně pomáhat věřitelům získat jejich peníze. Je vůbec pozoruhodné, že se tak silně uchytila tato idea „teritoriality“, s níž přišli méně úspěšní exekutoři snažící se získat více zakázek.

Zkrácení oddlužení z pěti na tři roky a zrušení povinného splacení alespoň části pohledávek by pobídlo množství lidí k nezodpovědnému zadlužování. Podle výzkumu STEM/MARK by při zkrácení oddlužení téměř o polovinu narostl počet lidí ochotných se zadlužit, užít si, peníze nesplatit a několik let žít jen za životní minimum.

Tyto nezodpovědné změny by vyslaly signál, že dluhy se neplatí, že se lidé nemusejí stydět za nezaplacené půjčky, výživné, nájmy či energie. To je to poslední, co potřebujeme v době enormního zadlužení státu v důsledku epidemie. Jedním z největších věřitelů jsou zdravotní pojišťovny, evidují přes 30 miliard nesplacených pohledávek. Opravdu je chceme odepsat v době, kdy nemocnice nejsou schopny proplácet zdravotníkům ani peníze, na které mají nárok, jako jsou třeba odměny za přestávky, během nichž musejí být na pracovišti v pohotovosti? Peníze za neoprávněně neplacené přestávky ostatně stát dluží i dalším profesím v první linii, jako jsou policisté a hasiči.

Musíme si uvědomit, že se nebude jednat o dopady pouze na věřitele, ale přílišná benevolentnost vůči dlužníkům se může dotknout každého z nás. Rozvrat systému vymáhání pohledávek by dost pravděpodobně znamenal navýšení cen energií, telekomunikačních poplatků či úroků. Nezaplacené pohledávky totiž nakonec zaplatí jen solidní zákazníci, protože firmy o ně navýší ceny. I mírné navýšení cen nakonec nejvíc postihne lidi s nízkými příjmy, v jejichž rozpočtech tyto výdaje tvoří velkou část. To asi není záměrem poslanců, a tak by se měli zamyslet nad tím, jestli chtějí dělat líbivé kroky, aniž by vzali v potaz jejich dlouhodobé dopady.

Oslabení věřitelů

Za svou advokátní praxi jsem již musel reflektovat mnoho změn v postavení věřitelů a dlužníků. Dříve byl trend spíše „prověřitelský“, teď se naopak z výše zmiňovaných důvodů již dostáváme do doby, kdy se postavení věřitelů velmi oslabuje na úkor dlužníků. Obávám se, že se jedná o krok špatným směrem místo vyzdvihovaného principu a místo principu „druhé šance“ pro dlužníky spíše zavládne v mnohých případech princip nulové šance vymahatelnosti pro věřitele.

Abych však nebyl jen negativní. Ve sněmovně byly vedle destruktivních návrhů předloženy a diskutovány i návrhy rozumně dolaďující současný systém vymáhání pohledávek. Již schváleny byly chráněný účet a řešení dětských dluhů. V těchto věcech odvedli poslanci společně s neziskovými organizacemi dobrou práci.

Další rozumný návrh předložil poslanec Kohoutek. Podle něho by byly pozastaveny mobiliární exekuce, pokud by dlužník začal splácet podle splátkového kalendáře. To je příklad vyváženého řešení, které dává odpovědnému dlužníkovi šanci vyhnout se největším nepříjemnostem – a současně věřiteli zvyšuje šanci domoci se nároků.