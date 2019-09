Soudy šetří pochybné exekuce. Přes sto tisíc jich může být nezákonných

PRAHA Ministerstvo spravedlnosti připravilo seznam případů, které mohou být nezákonné a mají být zrušeny.

Až 133 tisíc exekucí v Česku může být vymáháno neoprávněně. K tomuto číslu došlo ministerstvo spravedlnosti a vyzvalo soudy, aby konkrétní případy prověřily a případně je neprodleně zastavily. Jde o exekuce nařízené na základě rozhodčího nálezu.



Jednat se má zejména o případy, které jsou vedeny proti lidem, co si před lety vzali nevýhodnou půjčku na základě smlouvy, do níž byla malými písmenky vklíněna takzvaná rozhodčí doložka. Když přestali splácet, věc místo soudu řešil soukromý arbitr, kterého si vybrala firma poskytující úvěr. Ten všechny její nároky potvrdil, a to včetně nemravných sankcí, které by jinak u soudu neprošly. Nejvyšší soud již před několika lety označil takové doložky za protiprávní. Úvěrové společnosti to dobře vědí, exekuce ale nechávají běžet dál a spoléhají, že se jim dlužník sám aktivně bránit nebude.

Hlavní indicie

Jak poznat exekuci, kterou je možné zastavit? V prvé řadě podle toho, zda byla nařízena na základě rozhodčího nálezu. Pokud je tato podmínka splněna, musí se zkoumat konkrétní rozhodčí doložka. Všechny neplatné nejsou.

Podle serveru Exekutor, který pomáhá lidem zastavit nezákonné exekuce, lze ty neplatné identifikovat i podle toho, jaká firma exekuci podala. Server uvádí, že v minulosti neplatné rozhodčí doložky využívaly společnosti Home Credit (AB 4 B.V., AB 5 B.V.), ESSOX, Cetelem, Komerční banka, Finpomoc a další.

Informace o neplatných rozhodčích doložkách poskytuje také aplikace Doložkomat vytvořená organizací Člověk v tísni. Finální posouzení, zda určitá doložka trpí vadou, která může vést až k zastavení exekuce, však vždy záleží na individuálním posouzení každé smlouvy.

Ministerstvo z Rejstříku zahájených exekucí vygenerovalo všechny neskončené exekuce nařízené na základě rozhodčího nálezu. „Ne všechny ze 133 tisíc označených řízení jsou vedené na základě neplatných rozhodčích doložek, některé jsou vedeny zcela oprávněně. Očekáváme, že soudy prověří legalitu rozhodčí doložky, pokud tak již neučinily dříve,“ vysvětlila Andrea Šlechtová z tiskového odboru ministerstva.

Pomocnou ruku tím mají dostat lidé, kteří ani nevědí, že exekuce, kterou splácí řadu let, mohou zastavit. Resort poslal výzvu soudům začátkem léta, do několika dnů instituce plánuje oslovit s dotazem, jak v pátrání po nezákonných exekucí postoupily.



Dluh nezaniká

Pokud k zastavení exekuce dojde, neznamená to automaticky, že po dlužníkovi nebude dluh nikdy víc vymáhán. „Primárním důvodem existence dluhu je úvěrová či obdobná smlouva. Dluh z úvěrové smlouvy nezmizí jen tím, že bude zastavena exekuce vedená na základě vadného rozhodčího nálezu. Věřitel určitě bude chtít půjčené prostředky zpět. Dlužník tak musí počítat s tím, že věřitel opětovně své právo uplatní, tentokrát u soudu,“ upozornil Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR.

Důsledky zastavení exekuce jsou stejné, ať o tom rozhodne exekutor, nebo soud. Co se týká rozhodnutí o nákladech řízení, platí, že náklady exekuce platí ten, který zastavení zavinil. K tomu, jakým způsobem postupovat v případě rozhodčích doložek, existuje bohatá judikatura. Praxe jednotlivých soudů se však často rozchází – některé náklady přisoudí povinnému, jiné oprávněnému, v některých případech nejsou náklady řízení soudnímu exekutorovi přiznány vůbec.

„Exekutor má nárok na náhradu nákladů vždy, ale současná praxe tomu nároku nesvědčí. Exekutor byl pověřen soudem, exekuci provedl, náklady vynaložil. Pokud pochybil soud a exekutora pověřil, je nutné hledat odškodnění u státu, ne u soudního exekutora,“ uvedl Petr Kučera, soudní exekutor v Kladně.

Vrácení vymoženého plnění

Je běžnou praxí, že soud, který zastaví exekuci, také rozhodne, že oprávněný je povinen vrátit vymožené plnění povinnému. Pokud tak neučiní, může dlužník vymáhat bezdůvodné obohacení na věřiteli nebo požádat stát o odškodnění.

Současně bývá uloženo exekutorům, aby povinným vrátili vymožené plnění a také spotřebované náklady exekuce. „Tento postup je ale naprosto protiprávní a zcela popírá smysl exekuční činnosti. Exekutor nemůže požadovat, aby mu zaměstnanci vrátili část mzdy a aby pošta vrátila peníze za doručené dopisy,“ upozornil Kučera.



Exekuce může být zastavena i z důvodu, jež spočíval v tom, že neměla být od počátku vůbec nařízena. I pak se dlužník musí se svým nárokem obrátit na věřitele.