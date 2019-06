Teritorialita exekutorů se na Slovensku neosvědčila. Právníci řešili, co s exekučním řádem

PRAHA Koncem května se v Paspově sále v areálu pražského pivovaru Staropramen sešli exekutoři, advokáti, politici a další odborníci na exekuční tematiku, aby si vyměnili názory nejen na připravovanou novelu exekučního řádu. V rámci Stálé konference českého práva akci pořádala Česká asociace věřitelů.

Na sympoziu vystoupila Pavla Belloňová, ředitelka legislativního odboru ministerstva spravedlnosti, která ve svém příspěvku shrnula změny, které resort pro exekutory chystá. Lze očekávat, že některé se stanou terčem kritiky exekutorů. Belloňová například uvedla, že ministerstvo i nadále podporuje slučování exekucí podle principu jeden dlužník – jeden exekutor.



Ministerstvo počítá s tím, že pokud je již na dlužníka exekuce vedena, bude další novou řídit exekutor, který již dlužníkovi nějakou exekuci vede a zároveň je nejbližší adrese jeho trvalého pobytu. Cílem je přiblížit exekutora dlužníkovi a koncentrovat exekuce.

Věčné téma: teritorialita

Spojování exekučních řízení vedených na jednoho dlužníka u jednoho exekutora podpořila také poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), která by ale cíle ráda dosáhla prosazením teritoriality, tedy fixního přiřazení exekutora podle bydliště dlužníka. Záměr prosadit teritorialitu přijala již před několika lety Exekutorská komora ČR. Dosud se ale věc nikam neposunula.

Zkušenosti ze Slovenska, kde byla teritorialita již zavedena, na sympoziu prezentoval advokát Adam Vrbecký. Systém se podle jeho názoru u východních sousedů neosvědčil. Řada exekutorů podle něj musela propustit většinu svých zaměstnanců. Teritorialita podle něj navíc zapříčinila, že někteří věřitelé přestali dokonce pohledávky vymáhat.

Demotivace exekutorů?

Prezident České asociace věřitelů na sympoziu shrnul, jak se od 90. let posunula křivka úspěšnosti vymáhání práva. Zatímco po sametové revoluci ustrnula na dvou až třech procentech, po roce 2001, kdy vznikly první úřady soukromých soudních exekutorů, se posunula na 30 až 40 procent. Od té doby se však míra úspěšného vymáhání opět snížila. Možnou příčinou mohla být demotivace exekutorů, kterým byly v roce 2017 sníženy odměny. Velkou neznámou pro věřitele a exekutory je pak takzvaná oddlužovací novela, která nabyla účinnosti začátkem června. Zmírnila totiž podmínky pro vstup do oddlužení. Insolvenční správci tak očekávají, že řada dlužníků, které nyní obhospodařují exekutoři, spadnou do jejich náručí.

Ke slovu se dostala i zástupkyně neziskového sektoru. Alena Doubková z Poradny při finanční tísni by uvítala zavedení tak zvaného chráněného účtu. „Zabránilo by to tomu, aby dlužníci zůstávali úplně bez peněz. Zároveň by je to nemotivovalo k tomu, aby utíkali do šedé zóny ekonomiky,“ uvedla Doubková. Tuto myšlenku podpořila i poslankyně Valachová.