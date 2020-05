Ústavní soud odmítl stížnost pozůstalých po oběti heparinového vraha Petra Zelenky

Brno Pět pozůstalých po jedné z celkem sedmi obětí heparinového vraha Petra Zelenky odešlo od Ústavního soudu s nepořízenou. Soudci jejich stížnost odmítli, protože před jejím podáním neuplatnili řádně dovolání u Nejvyššího soudu.

Podle judikatury Ústavního soudu totiž platí, že nevymezí-li dovolatel, v čem spatřuje splnění předpokladů pro projednání svého případu Nejvyšším soudem, je následná ústavní stížnost proti odmítnutí dovolání pro takovou vadu nepřípustná. Ústavní soud své rozhodnutí zveřejnil tento týden.

„V postupu a rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž došlo k odmítnutí stěžovateli podaného dovolání, Ústavní soud neshledal cokoliv, co by mu mohl vytknout. Stěžovatelé totiž v dovolání řádně nevymezili předpoklady jeho přípustnosti, což je jeho obligatorní (nezbytnou – pozn. red.) náležitostí. Nejvyšší soud přitom sice stručně, ale přesto srozumitelně a řádně odůvodnil, proč nemůže v dané věci přistoupit k projednání podaného dovolání a v jeho postupu tak nelze spatřovat zásah do práva na soudní či jinou právní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny,“ napsala v odůvodnění usnesení z 21. dubna předsedkyně senátu Kateřina Šimáčková. Případ společně s ní rozhodovali ústavní soudci Vojtěch Šimíček a Ludvík David.

Čtyři ženy a jeden muž se po havlíčkobrodské nemocnici domáhali částky 8 800 000 jakožto náhrady nemajetkové újmy způsobené jim úmrtím jejich příbuzného. Ten byl v pořadí osmým pacientem, jemuž v roce 2008 pravomocně odsouzený Petr Zelenka podal heparin, respektive čtvrtým pacientem z celkem sedmi, který v důsledku toho zemřel.

Podle pozůstalých zanedbala nemocnice povinnosti

Pozůstalí v řízení před obecnými soudy namítali, že nemocnice v Havlíčkově Brodě zanedbala své prevenční povinnosti. Tvrdili, že příčinu krvácivosti a úmrtí pacientů na oddělení ARO mohla zjistit dříve, a tím předejít úmrtí jejich příbuzného. Pochybení nemocnice spatřovali též v postupu non lege artis (v rozporu s lékařskými vědeckými standardy a poznatky – pozn. red.) při ošetření základního zranění svého příbuzného.

Podle soudů však nemocnice nemohla předpokládat, že je mezi zdravotními sestrami a bratry osoba, která pacienty úmyslně ohrožuje na životě. V jejím jednání proto neshledaly jakékoliv porušení povinností.

Petr Zelenka coby zaměstnanec oddělení ARO havlíčkobrodské nemocnice podával pacientům během roku 2006 bez indikace a v nadměrném množství lék heparin. Vrchní soud v Praze ho za to v červnu 2008 uznal vinným z vraždy, dílem dokonané (7 obětí) a dílem ve stadiu pokusu (10 obětí). Odsoudil ho za to k trestu odnětí svobody na doživotí.