Za pozemky na Rabyni 29 milionů. Svědek popsal ‚rande‘ v pizzerii se zakladatelem H-Sytemu Smetkou

PRAHA „Jeli jsme na pražský Anděl do pizzerie. Tam zaznělo, že pozemky se mají vydražit za 29 milionů korun.“ Tak ve středu popsal dosud nevyslechnutý svědek Obvodnímu soudu pro Prahu 2 své setkání s Petrem Smetkou. Právě za zmíněnou částku se areál Rabyně u slapské přehrady, který byl ve vlastnictví odsouzeného zakladatele H-Systemu, skutečně prodal.

Ačkoli od vytunelování firmy H-System uběhlo už více než dvacet let, stále není dořešeno, jak odškodnit bezmála tisíc jejích klientů. Mnozí v projektu přišli o celoživotní úspory. U soudu probíhá spor o zabavený majetek zakladatele H-Systemu Petra Smetky (viz box). Na jedné straně stojí Luděk Fabinger, současný majitel pozemků v lukrativní turistické lokalitě u Slap, jenž před patnácti lety získal areál Rabyně v dražbě. Na opačné je státní zástupce Boris Havel, který je přesvědčen, že Fabinger přišel k majetku na břehu Vltavy po zinscenované dražbě; dle něj byli dražitelé předem domluvení.

Tuning, nebo dražba?

Nejvyšší soud loni nařídil případ znovu projednat a přinést nová svědectví. Pravě jedno takové přitom ve středu v soudní síni zaznělo, a to při výslechu Milana Hnilici. Fanda do motosportu, ve kterém se angažoval i Fabinger, popsal, čeho byl před lety svědkem. „Pan Smetka přednesl panu Fabingerovi návrh na Rabyni. Že je možné koupit ten areál a budovy. Že se bude konat v prosinci dražba. A že se to vydraží za částku dvacet devět milionů třicet tisíc korun, což mě udivilo,“ uvedl u soudu Hnilica s tím, že mu přišla cena nízká, ale do vyjednávání prý nezasahoval. Hnilica se setkání zúčastnil, protože podle svých slov chtěl po Fabingerovi, aby pomohl s medializací automobilových závodů, jež on sám spoluorganizoval. Kromě Smetky a Fabingera se setkání zúčastnil dle svědka ještě Václav Bervid, který se taktéž zabýval organizováním závodů.

Schůzka se dle svědka odehrála v listopadu 2005 v pizzerii naproti zastávce metra Anděl. Bylo to přitom jen pár týdnů před dražbou Rabyně. Fabinger ve středu domlouvání ohledně ceny v chystané dražbě odmítl. „Je to blbost. Ke schůzce sice došlo, ale nikdy u toho nebyl pan Hnilica. Schůzky byly asi jedna či dvě. Bylo to o sponzoringu tuningu trojkové řady BMW. Vyhledal mě pan Bervid a přišel se Smetkou. Jedna schůzka byla kvůli stejnému účelu na Žofíně, kde už Smetka nebyl. Bervid mi ale řekl, že se bude dražit areál v Rabyni, jestli bych o to neměl zájem,“ řekl LN po líčení. Při něm Fabinger řekl, že kauzu vnímá jako marketingovou kampaň političky a právničky Hany Marvanové. Pražská radní dlouhodobě zastupuje poškozené klienty po H-Systemu. Ve středu se líčení zúčastnila. Právě ona mimo jiné s nápadem na vyslechnutí svědka Hnilici přišla. „Vyplynulo to z návrhu doktorky Marvanové, zástupkyně poškozených,“ potvrdil žalobce Havel s tím, že když navrhuje Marvanová, má to podle něj svůj význam, což se u soudu ukázalo.

V dobré víře

Havel neskrýval rozčarování nad dražbou, která se odehrála, ačkoli byla na majetku plomba státního zastupitelství a nesmělo se s ním nakládat. „Mám za to, že výkon úředního rozhodnutí, kterým byl zajištěn majetek, jenž měl připadnout poškozeným klientům vytunelovaného H-Systemu, nebylo možné mařit touto spřátelenou dražbou. Dnes jsme v situaci, kdy je účel pro poškozené téměř zmařen. Já ale budu bojovat dál,“ uvedl po líčení. Po soudu požaduje vyslechnutí všech pěti účastníků dražby i již zmíněného Bervida.

Pozemky u Slap byly prodány za 29,03 milionu korun, ačkoli podle odhadů činila hodnota areálu více než 60 milionů korun. Obvodní soud pro Prahu 2 už v roce 2018 rozhodl o propadnutí areálu státu a Městský soud v Praze to loni potvrdil. Nejvyšší soud však následně vyhověl Fabingerovu dovolání. Stát podle něj nedoložil, že Fabinger nezískal areál v dobré víře.

