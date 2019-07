Zpožděný let dopravce zaplatí. Klidně i tři roky po plánovaném odletu

ODŠKODNĚNÍ ZA ZPOŽDĚNÝ LET ■ V případě zpožděných letů na příletu do cílové destinace o alespoň tři hodiny má cestující nárok na odškodnění v závislosti na délce letu. U letů o délce maximálně 1500 km se jedná o 250 eur, u letů delších než 1500 km v rámci EU a ostatních letů od 1500 km do 3500 km jde o 400 eur a u všech ostatních letů pak 600 eur. ■ Při žádosti o odškodnění za zpoždění letu je potřeba zpravidla doložit: palubní lístek, potvrzení o zpoždění z letiště či fotografii odletové tabule, identifikační údaje cestujícího, informace o daném letu (plánovaný odlet a přílet, délka letu, zpoždění, číslo letu, atd.)