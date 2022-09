PŘEHLEDNĚ: Pomoc s energiemi může být matoucí. Jak zatím vypadá pro šest typických skupin odběratelů?

Někdy se pletou i politikům a chaos do všeho vnáší také rozdíly mezi českým a evropským přístupem. Kvapná příprava přináší i nedomyšlené detaily. Lidovky.cz se proto pokusily zmapovat, jak zatím vypadá navržená forma pomoci typickým šesti skupinám odběratelů.

1. Domácnosti dostanou pomoc automaticky

Od listopadu začnou platit zastropované ceny energií. Silová elektřina nemůže stát více než šest korun za kilowatthodinu a plyn tři koruny. Vše se stane automaticky. Pozornost by ale lidé měli věnovat odečtu stavu elektroměru či plynoměru. Kdo nechce sázet na odhad dodavatele, je lepší stav aktivně nahlásit, ideálně k 30. říjnu. Informace, jak to učinit, mají jednotliví dodavatelé na svých internetových stránkách. Důležité je to hlavně pro ty domácnosti, které už platí vysoké ceny a měly poslední odečet například v lednu a z mnoha důvodů měly zatím nízkou spotřebu.