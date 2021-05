PŘEHLEDNĚ: Stavební zákon prošel sněmovnou. Zatočí s černými stavbami a bude stačit jediné razítko

Praha Nový zákon má urychlit a zjednodušit stavební řízení či odstraňování černých staveb. Stanovuje lhůty, během nichž musí orgány rozhodnout. Nyní ho na stůl dostane Senát.

Konečně to vyšlo, mohla si říci ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), jejíž návrh nového stavebního zákona poslanci na čtvrtý pokus schválili. V průběhu tří předchozích jednání ve sněmovně se o zákonu nehlasovalo kvůli ostrým výtkám opozice. Výhrady opozičních poslanců přetrvávají, a to hlavně vůči vytvoření státních stavebních úřadů a Nejvyššího stavebního úřadu. ODS hned po skončení hlasování konstatovala, že po volbách zákon opět změní.



Pro nový stavební zákon zvedli ruku poslanci za ANO, tři z dvanácti přítomných poslanců za ČSSD a poslanci SPD. Naopak těsně před závěrečným hlasování svou podporu zákona odvolala KSČM, a to kvůli tomu, že prošel jeden z pozměňovacích zákonů, který povoluje sklepní prostory předělávat na byty. To může být problém, pokud zákon vrátí do sněmovny Senát, což je pravděpodobné, protože pro něj nyní ANO nemá zajištěno 101 hlasů. Vítězství ministryně Dostálová tak slavit ještě nemůže.

Jen jedno razítko

Cílem nového stavebního zákona, jehož účinnost bude nabývat postupně do poloviny roku 2023, je podle ministryně Dostálové zrychlit stavební řízení, zjednodušit byrokracii a zajisti dodržování lhůt. Jaké konkrétní změny návrh stavebního zákona obsahuje? Norma změní „život“ nejen developerům, ale například i státu při výstavbě infrastruktury, firmám, které chtějí postavit nové továrny, či každému, kdo si chce postavit rodinný dům.

Zákon počítá s tím, že místo vyřizování razítek od nejrůznějších institucí – dnes je jich potřeba zajistit zhruba 48, pro část Pražského okruhu ale až 250 – bude stačit u běžných staveb razítko pouze jedno. Proběhne totiž pouze jedno správní řízení, v němž se vyjádří až na naprosté výjimky všichni zainteresování, ať již jde o hygienu, životní prostřední nebo dopravu. Žádost o stavební povolení bude možné podávat elektronicky.

Rozhodnutí do 30 dní

Každý orgán zapojený do stavebního řízení bude mít povinnost vydat závazné stanovisko do třiceti dní. Výjimkou budou složité případy, u nichž může být lhůta prodloužena o dalších třicet dní. Pokud se orgán v dané lhůtě nevyjádří, má se za to, že souhlasí. Tato fikce souhlasu neplatí v určitých případech pro stanovisko EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, a stanoviska orgánu ochrany přírod a krajiny.

Už žádný ping-pong mezi úřady

Nikdo se nemusí obávat, že se proti rozhodnutí stavebního úřadu někdo odvolá a úřady si pak mezi sebou budou věc přehazovat a nebude chtít rozhodnout. Zákon zavádí apelační princip, který znamená, že odvolací orgán bude muset ve věci rozhodnout.

Rodinný domek do měsíce

Na stavbu například rodinného domku pamatuje takzvané zrychlené řízení. V případě, že nebudou žádné rozpory, stavebník podá kompletní žádost a doloží souhlasy všech účastníků řízení. Pokud bude vše v pořádku, vydá stavební úřad povolení do třiceti dnů.

Černé stavby půjdou k zemi

U černých staveb nebude možné – až na případy, kdy stavebník prokáže, že jednal v dobré víře – dodatečně vydat povolení a rovnou se přikročí k vydání rozhodnutí o odstranění stavby. To nepůjde z rozpočtu obce, ale uhradí ho stát, který následně bude náklady vymáhat po hříšnících. Dnes se v Česku staví načerno každá desátá stavba.

Stavební úřady pod stát

Současný systém stavebních úřadů je komplikovaný a nepřehledný. Vedle obecných stavebních úřadů existuje množství speciálních. Návrh počítá s tím, že bude vytvořena státní stavební správa, která bude nezávislá na obcích a krajích. Nadřízeným nově vytvořených stavebních úřadů se má stát Nejvyšší stavební úřad. Ten a Speciální stavební úřad budou mimo jiné povolovat vyhrazené stavby, mezi něž spadají dálnice, železnice, letecké dráhy, jaderné elektrárny či stavby distribučních soustav.