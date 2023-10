Francie má šanci být jedničkou v produkci vína. Itálii sužovala neúroda

Francouzská produkce vína by měla letos dosáhnout 46 milionů hektolitrů, to je úroveň srovnatelná s rokem 2022 a o tři procenta vyšší než průměr let 2018 až 2022, uvedli statistici z francouzského ministerstva. Italská produkce by naopak měla klesnout na přibližně 43 milionů hektolitrů proti 50 milionům v předchozím roce, uvedla 2. října hlavní italská zemědělská organizace Coldiretti.

„Je to významná událost, protože je symbolická. Ale je to čistě cyklická záležitost,“ řekl agentuře AFP odborník na ekonomiku vína z univerzity v Bordeaux Jean-Marie Cardebat.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) byla největším producentem vína od roku 2007 s výjimkou let 2011 a 2014 stále Itálie. Letos ale italské vinice obzvláště silně zasáhly plísně.

Ve Francii je podle ministerstva situace na různých vinicích smíšená. V Bordeaux a na jihozápadě země došlo ke snížení produkce v důsledku plísně révové a vlny veder a v Languedoc-Roussillonu v důsledku sucha. Jinde je situace podle něj příznivá, zejména v regionu Charente na západě země.