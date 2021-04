První jaderná elektrárna v arabském světě zahájila komerční provoz. Stavba nabrala zpoždění

Abú Zabí První jaderná elektrárna ve Spojených arabských emirátech, která je současně první jadernou elektrárnou v arabském světě, v úterý zahájila svůj komerční provoz. Na twitteru o zahájení provozu informoval předseda vlády emirátů a dubajský vládce šajch Muhammad bin Rašíd Maktúm.

Jaderná elektrárna Baráka se nachází na pobřeží Perského zálivu v emirátu Abú Zabí. Je součástí snahy SAE diverzifikovat energetický mix země.



„První megawatt z první arabské jaderné elektrárny vstoupil do národní energetické sítě,“ oznámil předseda vlády. Korunní princ Abú Zabí Muhammad bin Zajd Nahaján dodal, že je to historický milník pro zemi, která letos slaví 50 let od svého vytvoření.

Výstavba elektrárny se potýká se zpožděním, protože země staví svůj jaderný průmysl od nuly. První blok obdržel provozní licenci od jaderného úřadu v roce 2020, tedy tři roky po původně plánovaném spuštění. Loni v srpnu byl první blok připojen k národní energetické síti. Druhý blok získal provozní licenci letos v březnu. Celkem má mít elektrárna čtyři reaktory a celkovou kapacitu 5600 megawattů, napsala agentura Reuters.

Výstavba elektrárny začala v roce 2012 a staví ji jihokorejská společnost Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Katar předloni podal stížnost k Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) z obav o vlastní bezpečnost a nedostatek spolupráce v rámci regionu. Emiráty ale tvrdí, že elektrárna je naprosto bezpečná a vybudovaná s nejvyššími bezpečnostními standardy.

SAE jsou důležitým producentem ropy a členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), své energetické zdroje ale chtějí rozšířit. Země se rozhodla postavit jadernou elektrárnu, aby uspokojila rostoucí poptávku po elektřině a měla více ropy na vývoz.