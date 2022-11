Lidé si slučují a refinancují půjčky, aby měli na energie, to se jim ale může vymstít. Kdy se to nevyplatí?

Před dvěma roky sjednaný leasing na auto, loni na novou pračku a letos ještě čerpání kontokorentu na synovu svatbu. Labyrint mnohdy zbytečně vysoko úročených dluhů, nepřehledných splátek a poplatků za vedení účtů různým bankám i nebankovním společnostem.

Přibližně takto vypadá dle nabídek bank i nebankovních společností typický kandidát na konsolidaci půjčky – tedy sloučení řady různých půjček do jedné, takže člověk platí místo několika splátek několikrát měsíčně a několika institucím jen jednou a jednomu věřiteli.

„Zájem o slučování půjček příliš neklesá, a to ani v době vysokých úrokových sazeb. Přitom by lidé měli o sloučení uvažovat zejména kvůli faktu, že si tak mohou významně snížit celkovou částku odvedenou na úrocích,“ poznamenal Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Dle něj je dnes čím dál častějším motivem snaha snížit si měsíční splátky. A to i za cenu, že sazba nového sloučeného úvěru nemusí být výhodná a lidé pak celkově zaplatí víc.