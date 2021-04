Praha Rada České televize vyzvala generálního ředitele Petra Dvořáka, aby do pátku vysvětlil svůj možný střet zájmů kvůli spoluvlastnictví počítačové školy Gopas. Dvořák má v Gopasu podle radní Hany Lipovské čtvrtinový podíl a Česká televize si u firmy v minulosti objednávala školení. Dvořák se jednání rady neúčastnil z vážných rodinných důvodů. Ve vyjádření na webu televize pak tvrzení, že je ve střetu zájmů a že porušil zákon, popřel.

Žádné smlouvy Gopasu s ČT sám nepodepisoval a ani o nich nevěděl. Gopas podle něj má 15 000 až 25 000 účastníků kurzů ročně, ale z ČT se IT kurzů firmy účastnilo jen několik jednotlivců za rok.

„Trvám na tom, že nejsem ve střetu zájmů a že na tom, že od 90. let vlastním podíl ve společnosti Gopas, která poskytuje IT školení, není nic nezákonného ani nemorálního,“ sdělil Dvořák. Ředitel ČT se podle něj ze zákona nesmí pouze podílet na podnikání v oblasti médií, ale vlastnictví podílů ve firmách z jiné oblasti zákon neomezuje.

Radní po Dvořákovi mimo jiné chtějí informace, proč radě neoznámil svůj podíl v Gopasu, proč jej nejprve držel přes firmy v daňových rájích a později se rozhodl jej vlastnit napřímo nebo proč nevyzval ČT aby s Gopasem neuzavírala žádné smlouvy. Podle Dvořáka neexistuje pro ředitele ČT povinnost ohlašování vlastnických podílů ve firmách. „O mém působení ve společnosti Gopas jsem informoval před mým nástupem do ČT v oficiálním životopisu, který jsem předkládal jako součást výběrového řízení na pozici generálního ředitele,“ doplnil.

Uvedl také, že nikdy nevlastnil podíl nějaké firmy v daňových rájích. „Původně jsem držel akcie Gopasu prostřednictvím holandské firmy GlobeInvest One, B.V. V současné době už je vlastním napřímo prostřednictvím držení akcií evidovaných v CDCP (Centrálním depozitáři cenných papírů),“ oznámil.

Generální ředitel má podle radních také sdělit, zda vedle Gopasu vlastní podíly v dalších firmách spolu s šéfem a spoluvlastníkem skupiny PPF Ladislavem Bartoníčkem či dalšími lidmi. Vztahy mezi ČT a Gopasem od roku 2011, kdy je Dvořák ve funkci, má do 21. dubna prošetřit také dozorčí komise.

Lipovská během více než dvacetiminutového vystoupení uvedla, že podle jejích zjištění Dvořák svým angažmá v počítačové škole porušuje zákon o ČT i kodex ČT. Upozornila na to, že Bartoníček řídí investiční skupinu PPF, která je vlastníkem komerční televize Nova nebo O2 TV, což jsou konkurenti České televize. Dvořákem spoluvlastněný Gopas dostává podle ní zakázky od ministerstev vnitra a obrany nebo Národního úřadu pro komunikační a informační bezpečnost. Několik měsíců po svém nástupu do funkce generálního ředitele ČT Dvořák zároveň působil v řídících orgánech školy, uvedla radní. Dvořák ale sdělil, že na místo ve vedení Gopasu rezignoval den před svým nástupem do ČT, 30. září 2011.

"Co tady děláte?" "Plníme úkoly Policie ČR."(…)"Přišli jste s p. Lipovskou?" "Nemohu říct." "Vy jste taky od policie? Jste na půdě ČT..." "Ano, jsme od policie. To je všechno, co vám můžu říct." "Máte nějaké úř. povolení, že sem můžete vstoupit?" "Obraťte se na tisk. mluvčího." pic.twitter.com/ENtC3CiSfZ — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) April 7, 2021

Závěry Lipovské předseda rady Pavel Matocha označil za závažné a „trošku vyrážející dech“, načež jednání rady přerušil a vyzval přítomné radní k neveřejné pořadě. Radní se po více než hodině vrátili do konferenčního sálu, spojili se s radními, kteří se jednání účastnili formou videopřenosu, a vyhlásili další interní poradu rady, pro kterou nechali vypnout veřejný audio záznam. Po opětovném připojení nechala rada na návrh Lipovské hlasovat o výzvě Dvořákovi. Ředitel televize označil kroky Lipovské za „extrémní výraz politizace agendy Rady ČT“.

Během přerušeného jednání se na sociálních sítích objevily informace, že Lipovská s sebou přivedla na jednání kriminální policii, podle mluvčí ČT Karolíny Blinkové šlo o ochranku Lipovské. Ta se obecně zmínila o tom, že radní čelí v poslední době výhrůžkám. Dva muži, kteří Lipovskou do budovy ČT doprovodili, pro pořad Newsroom ČT24 uvedli, že jsou policisté a dále odkázali na vyjádření mluvčího pražské policie. „Policie ČR v budově ČT neprovádí úkony trestního řízení ani šetření jakkoli související s činností České televize. Policisté zde plní úkoly dle zákona, které souvisí s potenciálním ohrožením života a zdraví konkrétní fyzické osoby,“ uvedla pak pražská policie na Twitteru.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na Twitteru k přítomnosti dvou policistů v budově ČT uvedl, že poskytují krátkodobou ochranu členovi Rady ČT. Žádný jiný zásah v budově ČT podle něj neprobíhá. Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky v tiskové zprávě vyzvala Hamáčka k prošetření věci. „Zejména požadujeme vysvětlení, zda přidělení členové ochranné služby policie České republiky mají automatické oprávnění ke vstupu do budov České televize a proč o jejich vstupu nebyl informován management České televize,“ uvedla komise.

Angažmá v Leica Gallery

Již na minulém zasedání rada řešila Dvořákovo angažmá v čele správní rady fotografické výstavní síně Leica Gallery. Nakonec dala úkol dozorčí komisi, aby možný střet zájmů v souvislosti s Leica Gallery prověřila. Rada také na poslední chvíli do výroční zprávy o činnosti ČT za loňský rok dostala dovětek o neadekvátním prostoru pro zástupce strany SPD ve zpravodajských a diskusních pořadech s ohledem na její zastoupení ve Sněmovně. Podle některých mediálních expertů mohou tyto kroky vést k odvolání generálního ředitele.

Dvořák na Kavčí hory přišel na podzim 2011 po sedmi letech v čele komerční Novy. Od října 2017 vykonává druhý šestiletý mandát. Jeho vztahy s radou ČT se výrazně zhoršily po její loňské obměně, kdy do kontrolního orgánu zasedl novinář Pavel Matocha, který je nynějším předsedou rady, ekonomka a spolupracovnice Jany Bobošíkové Hana Lipovská nebo moderátor Luboš Xaver Veselý.