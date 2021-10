Reakce na ČNB: menší banky už začaly zvedat úroky z vkladů. Jaké sazby nabízejí?

„Menší banky, které bojují o klienty, zvýšení repo sazby do sazeb na svých spořicích účtech promítnou. Velké kolosy, které naopak mají přebytek likvidity, další peníze nepotřebují,“ uvedl pro Lidovky.cz hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. „A tlak na zvýšení sazeb by přišel teprve tehdy, až by jejich klienti začali ve větší míře přecházet tam, kde dostanou více,“ dodal s tím, že rozdíly mezi úroky, které platí velké a malé banky, podle něj zatím nejsou tak velké.