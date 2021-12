Vyhazov přes Zoom. Šéf firmy během videokonference propustil 900 pracovníků

Případ zaujal i americkou televizi CNN, která upozornila, že pracovníci, tvořící devět procent z přibližně 10 000 zaměstnanců firmy, dostali výpověď krátce před vánočními svátky.

„Pokud jste na tomto hovoru, jste součástí nešťastné skupiny, která je propouštěna,“ oznámil Vishal Garg podle CNN, která se odvolává na záznam videokonference. „Váš pracovní poměr zde končí s okamžitou platností,“ dodal zakladatel a šéf firmy s tím, že zaměstnanci mohou očekávat e-mail s podrobnostmi o odstupném.

Garg propuštění stovek zaměstnanců odůvodnil změnami na trhu, kterým se firma musí přizpůsobit, aby přežila. „Je to podruhé v mé kariéře, co to musím udělat. Naposledy jsem plakal. Doufám, že tentokrát budu silnější,“ poznamenal podle BFMTV. Zaměstnanci podle ní šéfa kritizují za „brutální způsob“, jakým je vyhodil. Garg podle CNN během celého krátkého jednání nedal najevo žádné emoce.

Firma v prohlášení uvedla, že „solidní bilance a menší, cílevědomá pracovní síla nám umožní přejít do ofenzívy na trhu vlastnictví nemovitostí, který se radikálně mění“.

Tým pro inkluzi z kola ven

Propouštěni jsou především pracovníci ve Spojených státech a Indii. Mezi propuštěnými se podle CNN ocitl náborový tým pro diverzitu, rovnost a inkluzi.

Vishal Garg v časopise Fortune vysvětloval své rozhodnutí i analýzou produktivity zaměstnanců. Podle něj 250 lidí, kteří jsou mezi 900 propuštěnými, pracovalo v průměru jen dvě hodiny denně místo osmi.

Better.com, podporovaná Softbank, získala minulý týden 750 milionů dolarů v hotovosti (asi 16,9 miliardy Kč) poté, co v květnu oznámila zamýšlený vstup na burzu. Ten se má odehrát příští týden s očekávaným zhodnocením ve výši 6,9 miliardy dolarů, poznamenala BFMTV.

CNN připomněla, že Garg se projevil kontroverzně již dříve, jak svědčil jeho e-mail zveřejněný časopisem Forbes a vyčítající pomalost zaměstnancům, které označil za „bandu pitomých delfínů“. A podle serveru Daily Beast jeden z nejvěrnějších Gargových podřízených obdržel obrovské výhody v řádu milionů dolarů, ale později byl odeslán na nucené volno kvůli podezření na šikanu.