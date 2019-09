RECENZE: BMW Z4 M40i je jedno z mála aut, které budete po zbytek života chtít. Ale vnoučata do něj nedáte

Z mnoha modelů značky BMW se její sportovní duch tak trochu vytratil. Na druhou stranu umí BMW vyrábět stále vynikající sportovní auta, která vykouzlí řidiči úsměv na tváři. Jedním z takových je i nový roadster Z4 M40i, který dovede být zábavným, rychlým, ale přitom i překvapivě komfortním vozem.

První usednutí za volant BMW Z4 M40i v nás vyvolalo malé zděšení. Nejsilnější provedení kompaktního roadsteru s pohonem zadních kol totiž po nastartování působí doslova jako beránek. Šestiválci byste jeho 340 koní (250 kW) nehádali. A byť zní dobře, celkově je projev auta takový utlumený. Ten pocit máte i tehdy, když je skládací střecha roadsteru dole.

Při prvních kilometrech tak Z4 M40i působí coby solidní cestovní rychlík, který umí být překvapivě komfortní a svou maximálně dvoučlennou posádku nevytřese ani na rozbitých městských úsecích. To je umocněno i tím, že Z4 není úplně malé auto. Tedy, délka 4 324 milimetrů ho řadí ke kompaktním vozům, ale vcelku dlouhá kapota a výrazná šířka 1 864 milimetrů dávají řidiči pocit, že sedí za volantem většího kusu.

Ukrytá vášeň

Jenže kde je ona sportovní vášeň, o které by takový malý a výkonný roadster měl být především? Malinko se schovává. A je to jedině dobře! Když si na Z4 třetí generace a její až nečekaně kultivovaný projev po chvíli zvykneme, přichází čas vydat se mimo město, sešlápnout plynový pedál intenzivněji a pak také přepnout auto do sportovního režimu.

Páni! To je paráda! Z4 M40i na okresce úžasně ožije, sportovní nastavení vůz zpevní, zostří reakce plynu i řízení a dá prostor říznějšímu zvuku pohonného ústrojí.

M40i má také jednu úžasnou vlastnost, která je dnes mnohým sportovním autům cizí. Není totiž automaticky rychlá. Řidič si tu rychlost musí trochu zasloužit. To, aby si jízdu skutečně užil, znamená, že se jí musí skutečně věnovat a musí auto řídit. Čím víc na Z4 M40i při jízdě řidič tlačí, tím víc auto ožívá a lépe s ním komunikuje.

Z klidného beránka je tak rázem vlk v rouše beránčím, který dovede i kousat. Než se tak ale stane, řidiče dostatečně dopředu varuje. BMW Z4 M40i si doslova libuje v precizní sportovní jízdě, kdo bude zkoušet nesmysly, toho auto jemnými náznaky neposlušnosti umravní. Přitom jezdit bokem s vypnutým stabilizačním systémem Z4 dovolí a líbí se mu to, jen prostě musí řidič vědět, co dělá a jak na to.

Za etalon v kategorii podobně velkých a výkonných roadsterů považujeme už delší dobu Porsche Boxster. To v aktuální generaci 718 se čtyřválcovým motorem právě kvůli agregátu ztratilo trochu ze svého charakteru. Byť má třeba řízení ještě přímější a ostřejší než Z4, a jeho podvozek má možná celkově trochu sportovnější charakteristiku, v BMW Z4 M40i má teď Boxster ohromného soupeře. Pro mnoho řidičů bude navíc uspořádání s motorem vpředu a pohonem zadních kol zábavnější, než koncepce s motorem uprostřed u Porsche.

Cestovní pohoda

Šestiválec BMW má úžasnou sílu, což potvrzuje točivý moment 500 Nm. A také parádní zvuk. Řidič si při sportovní jízdě užívá skvělou ovladatelnost, auto mu do ruky přes skvěle padnoucí volant posílá překvapivě spoustu informací, přitom v komfortním režimu není řízení nijak únavné. Sedí se tu hezky nízko, i se staženou střechou dovnitř ani v dálničních rychlostech nefouká nijak extrémně.

Pravda, roadster od BMW možná není nejkrásnější auto. Design se nese v duchu aktuálních BMW, není ani příliš ostrý, ani extrémně agresivní, zrovna tak se ale nežene za elegancí. V tom je Z4 své a vlastně nechává zapomenout, že auto vzniklo ve spolupráci s Toyotou, která na této technice staví model Supra. Interiér je útulný a chválíme skvělá sedadla, některé detaily však nenadchnou. Při řízení na to ale snadno zapomenete.

BMW Z4 M40i umí být také překvapivě praktické auto. Skládací střecha totiž neubírá místo zavazadlovému prostoru, takže jeho objem 281 litrů je vždy plně využitelný. Na cestování ve dvou to bohatě stačí.

Takže pokud vám třeba odrostly děti a nehodláte převážet vnoučata, je BMW Z4 M40i tím jediným autem, které budete do konce svého života potřebovat. S menšími zavazadly a kreditní kartou v kapse s ním ve dvou procestujete klidně celou Evropu a na těch nejkrásnějších silničkách si užijete náramnou zábavu, klidně s nebem nad hlavou (to je také nesmírně návykové). Při dlouhých přesunech a nepřízni počasí přitom bude Z4 M40i nečekaně komfortní.

BMW si jen za tu zábavu a nečekanou univerzalitu nechá pořádně zaplatit: Základní cena této verze začíná na částce 1 579 500 korun, s příplatky se snadno, stejně jako u testovaného kusu, přehoupne cena přes dva miliony korun. V porovnání s tím není spotřeba okolo dvanácti litrů na 100 kilometrů ničím závratným a zcela odpovídá schopnostem auta a chuti je využívat.