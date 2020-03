RECENZE: Lexus UX 250h je drahá paráda, co nemusí jezdit jen po městě

Praha Své nejmenší SUV označuje sama automobilka Lexus za městský crossover. A ano, nejmenší Lexus se bude ve městě vyjímat parádně, na druhou stranu je to auto, které toho zvládne výrazně víc. Nepatří k nejpraktičtějším autům na trhu, avšak dohání to svou individualitou.

SUV zákazníci milují. Čím dál populárnější jsou přitom různá malá SUV, která se vlastně nikdy mimo zpevněné silnice nepodívají a většinu své služby si nejspíš odkroutí v městském či příměstském provozu. Trendu popularity takových vozů se chytila i luxusní odnož Toyoty, značka Lexus. Její UX 250h se snaží zákazníky oslovit atraktivním designem s typickými ostrými hranami a obrovskou maskou chladiče.

Pravda, není to vzhled pro každého, ale Lexusy jsou prostě své a UX 250h v tomto ohledu nijak neuhýbá z cesty. Rozhodně tak patří k nepřehlédnutelným autům v segmentu, kde jde o vzhled především. Nám se UX 250h líbí, působí originálně a když si na jeho vyzývavé tvary trochu zvyknete, zjistíte, že ve skutečnosti není tak extravagantní, jak se na první pohled tváří.

Při délce 4,5 metru je tohle skutečné malé SUV, které nemá větší ambice stát se rodinným vozem. Však je to v nabídce Lexusu také druhý nejmenší model, hned po obstarožním (a nejspíš brzy do důchodu odcházejícím) klasickém hatchbaku CT 200h. Oproti němu je UX mnohem modernější, a to jak z hlediska výbavy, tak použité techniky – takže vlastně pokud chcete kompaktní Lexus, je paradoxně UX lepší volbou, jelikož ceny začínají jen o 49 tisíc korun výš, než u CT. Akční ceny ale umí s touto hodnotou zahýbat, takže nakonec volba není tak jednoznačná.

Prostě stylovka

Pro většinu zákazníků však nakonec bude onou úvodní vstupenkou do světa Lexusu právě UX: už jen díky rostoucí popularitě SUV. Kompaktní crossover od Lexusu opravdu vypadá dobře a pokračuje to i uvnitř, byť se nám zdá, že samotná palubní deska je vlastně trochu moc strohá. Ale zpracování interiéru a třeba provedení sedadel chválíme, tohle Lexus opravdu umí. Interiér se pohybuje na zajímavé hranici útulnosti, která bude pro někoho příjemná, pro jiného už ale může být atmosféra na palubě trochu klaustrofobická.

Překvapeni jsme byli i nečekanou praktičností tohoto malého SUV. Ano, menší Nissan Juke nebo Škoda Kamiq budou praktičtější a prostornější (a také budou stát polovinu), ale UX na tom není na poli malých prémiových SUV vůbec špatně. Sami jsme si to vyzkoušeli, když jsme auto trochu neplánovaně podrobili důkladnému testu zatížení: s plným zavazadlovým prostorem, včetně nějakého toho vybavení na konferenci a v obsazení třemi osobami, jsme vyrazili z Prahy do Ostravy. A UX 250h zvládl tento úkol nečekaně dobře.

Malý Lexus nejen, že byl jakžtakž dostatečně prostorný a zvládl tedy se ctí úkol přepravit nás i náklad, aniž bychom byli zavazadly zavaleni a museli se tísnit, ale ukázal se být i příjemným společníkem na delší cesty: na což možná ani většina majitelů nepřijde. UX 250h umí polykat kilometry s grácií a i stále nezrekonstruované úseky D1 zvládá podvozek perfektně: jestli něco UX je, tak opravdu pohodlný. Odpružení je pohodové a filtrování nerovností zvládá velmi dobře, byť se sem tam nějaký ten ráz přeci jen ozve. Ale posádka nijak netrpí a cestuje v pohodě, klidu a tichu.

Někdy úsporný hybrid

I když ono ticho dovede čas od času trochu nepříjemně narušit hybridní pohonná jednotka kompaktního crossoveru. Ta se skládá z atmosférického dvoulitru a elektromotoru, výkon soustavy je dohromady 177 koní (130 kW) a dynamika vozu je na běžné cestování příjemná (zrychlení na stovku trvá 8,5 sekundy). Jenže když je potřeba razantně zrychlit, UX 250h musí vytočit motor do otáček a nechat ho tam – tak hybridní ústrojí koncernu Toyota fungují, zrychlování tedy doprovází zvýšená hlučnost. Ale ústrojí se jinak chová velmi kultivovaně a pokud zrovna plynový pedál nemíří úplně na podlahu (což v našem obsazení občas musel), i otáčky motoru rostou postupně se zrychlováním a projev ústrojí není tak „gumový“, jako u starších hybridních modelů japonského koncernu.

Jízda po dálnici a v plném obsazení není něco, co by zrovna hybridní pohon miloval: ten si libuje v nízké zátěži a častých změnách tempa. I proto spotřeba vystoupala za celý test na 7,5 litru na 100 kilometrů, což je ale opravdu extrém, o moc výš se řidič běžně nedostane. Ve městě klidně spotřeba klesá k pěti litrům na 100 kilometrů, tady opravdu hybridy od Toyoty excelují a celkově se lze bez větších potíží pohybovat kolem šesti litrů na 100 kilometrů.

Spotřeba je tedy na velikost a účel auta vcelku dobrá, na druhou stranu vznětové SUV podobné velikosti by bylo možná ještě o kapku úspornější: ale ne ve městě a navíc by bylo v městském provozu hlučnější a jeho vznětový agregát by tu více trpěl. Takže coby městský crossover, který občas může vyrazit i na dlouhé cesty, je UX 250h dobrá volba.

Celkově UX 250h potěší kromě komfortu i dobrými jízdními vlastnostmi, byť jsme se tu nemohli zbavit jednoho zvláštního pocitu: zatímco většina Lexusů působí při řízení jako o něco menší a hbitější auto, UX v nás naopak vyvolával trochu falešný pocit většího a neohrabanějšího auta. Těžké říct proč, protože třeba poloměr otáčení 5,2 metru není nijak špatný a při dynamické jízdě UX zatáčí ochotně a působí jistě.

Za své vlastnosti si ovšem nechá UX zaplatit. Základ s benzínovým motorem vyjde na nejméně 799 000 korun, hybrid je za nejméně 859 000 korun a testované vyšperkované provedení F Sport se ceníkově pohybuje nad hranicí 1 200 000 korun. U Lexusu ale hodně hrají roli aktuální akční balíčky a nabídky, takže lze výborně vybavené auto získat za cenu pod milion korun: i to je ale na auto dané velikosti a zaměření hodně peněz. Mimochodem, připlácet za pohon všech kol E-Four asi není nutné, náš vůz jej také neměl a dá se tím hodně ušetřit.