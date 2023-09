Rodina Kellnerových nově vlastní celou PPF, vykoupila menšinové podíly

Vdova po zakladateli skupiny PPF Petru Kellnerovi Renáta a Kellnerovy čtyři děti se staly majoritními vlastníky PPF po předloňské smrti nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

PPF podle svého webu vlastnila ke konci loňska aktiva za 40 miliard eur (víc než 960 miliard korun). Kellnerová a čtyři děti jejího zesnulého manžela dosud měly v PPF podíl 98,93 procenta.

„Paní Renáta Kellnerová s rodinou, tedy společně s dcerami Annou Kellnerovou, Larou Kellnerovou, Marií Kellnerovou a Petrem Kellnerem mladším, odkoupili prostřednictvím jimi plně vlastněné společnosti minoritní podíly ostatních akcionářů skupiny PPF, Ladislava Bartoníčka (0,535 procenta) a J.-P. Duvieusarta (0,535 procenta), a stali se tak stoprocentními vlastníky skupiny PPF,“ oznámila PPF.

Akcionářská struktura PPF je nyní rozdělena mezi Kellnerovy dědice a logika řízení skupiny je jiná než v době jejího vzniku, uvedli ke transakci Bartoníček a Duvieusart. „Proto jsme se oba rozhodli, po dohodě s Renátou Kellnerovou, své akcie prodat a akcionářskou strukturu tak zjednodušit,“ dodali.

Vedle rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit zůstávají oba aktivní v PPF, Bartoníček jako předseda představenstva firmy SOTIO Biotech B.V. a Duvieusart jako předseda představenstva PPF Financial Holdings. Kellnerová Bartoníčkovi a Duvieusartovi poděkovala za jejich dosavadní práci pro PPF. „Oba pánové svou profesionalitou výrazně přispěli k zachování stability PPF po odchodu mého muže před dvěma lety,“ doplnila.

Bartoníček nastoupil do PPF v roce 1991, akcionářem byl od 90. let. V letech 1996 až 2006 byl generálním ředitelem České pojišťovny a poté výkonným ředitelem Generali PPF Holding N.V. Později jako generální ředitel vedl biotechnologickou společnost SOTIO, do loňska byl odpovědný za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií. Po Kellnerově smrti v březnu 2021 byl do loňského června výkonným ředitelem skupiny PPF.

Duvieusart byl akcionářem skupiny PPF od roku 2010. Byl odpovědný zejména za investice v Rusku a do realit. Je výkonným předsedou představenstva Home Credit Group, kterou před tím vedl jako generální ředitel. Předsedou představenstva PPF Financial Holdings je od června 2021.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, biotechnologií, nemovitosti a strojírenství. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku. Loni PPF vykázala čistý zisk 140 milionů eur, což bylo o 49 procent méně než o rok dříve. Aktiva skupiny loni klesla o 5,5 procenta.