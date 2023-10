Salzmann jako absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pracoval před listopadovou revolucí ve Státní bance československé, podílel se na přípravě bankovní reformy.

Na začátku devadesátých let zahájil úspěšnou kariéru na postu generálního ředitele Komerční banky, ve volbách v roce 1996 se stal členem Senátu, kde ve významných funkcích působil až do roku 2000. Richard Salzmann patřil mezi nejvýraznější osobnosti české bankovní sféry první poloviny 90. let.