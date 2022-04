Provoz automobilu se začíná značně prodražovat. Poté, co řidiči museli skousnout rekordní nárůst cen pohonných hmot, nově zjišťují, že hlouběji do peněženky sáhnou i při návštěvě autoservisu. Ceny se posunuly výrazně výš a zdražování pokračuje prakticky každý měsíc. Servisy navíc avizují, že to bude pokračovat.