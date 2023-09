Čupr posiluje v Německu. K Rohlíku přikoupil obchod Bringmeister

Rohlik v Německu působí od roku 2021, funguje v okolí Mnichova, Augsburgu a Frankfurtu nad Mohanem. S novou akvizicí přibude také Berlín. Bringmeister má zhruba 250 000 zákazníků a tržby 100 milionů eur (zhruba 2,4 miliardy korun). Zakladatel Rohlik Group Tomáš Čupr řekl Seznam Zprávám, že Bringmeister má v Berlíně sklad vhodný pro automatizaci. Pokud ho firma předělá, začne podle Čupra okamžitě vydělávat.

„Obchod je konstruovaný tak, že záleží na tom, kolik zákazníků konvertuje. Obchod je ale akciový, to znamená, že my jsme nemuseli vytáhnout z peněženky ani euro. Za kolik to bude, teď vlastně ani nevím, každopádně je to pro Rohlik velice dobrý deal,“ řekl SZ Čupr. Rohlik Group se chystá i do dalších německých měst. „Ve chvíli, kdy ziskovostí odemkneme další peníze, velice rychle otevřeme Hamburk, Düsseldorf a Kolín. Naše ambice je mít do roku 2030 dvacet měst v Německu,“ uvedl Čupr.

Firma se nyní chce právě na Německo soustředit, proto zastavila aktivity ve Španělsku a Itálii. „Když vyhrajeme Německo, budou i další země. Když teď rozmělníme pozornost a peníze do tří zemí – na Itálii, Španělsko a Německo – je šance, že každou z nich uděláme trochu špatně,“ řekl Čupr. Předpokládá, že firma se zhruba do pěti let do Španělska a Itálie vrátí. „To už ale budeme mít v Německu tři až čtyři miliardy eur obrat,“ dodal.

Společnost Rohlik Group, která byla založena v roce 2014, je jednou z předních evropských doručovacích služeb potravin objednaných online. Stala se prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. Působí vedle České republiky také v Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku. Vloni meziročně zvýšila obrat o 33 procent na 574 milionů eur (zhruba 13,7 miliardy korun). Obrat českého Rohlíku se na něm podílel zhruba 60 procenty.