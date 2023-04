Těžba ropy klesla. Paliva mohou zdražit v polovině dubna, říká analytik

Saúdská Arábie a další členové skupiny OPEC+ otřásly ropným trhem, když v neděli oznámily snížení těžby ropy o dalších zhruba 1,15 milionu barelů denně. Očekávalo se přitom, že skupina se bude držet snížení, na němž se dohodla koncem loňského roku. Celkový objem škrtů ze strany OPEC+ tak činí podle propočtů 3,66 milionu barelů denně (bpd), to se rovná 3,7 procenta celosvětové poptávky.

Severomořská ropa Brent si krátce před 7:30 SELČ připisovala 4,9 procenta na 83,83 dolaru za barel, při otevření byla nejvýš za téměř měsíc. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst přes pět procent na 79,51 dolaru za barel, při otevření byla nejvýše od konce ledna. Vývoj ceny ropy na trzích ale může podle ekonomů dopadnout třeba i na české motoristy.

„Pokud takový cenový nárůst vydrží, dočkají se výraznějšího zdražení pohonných hmot i čeští motoristé, a to zhruba od poloviny dubna. Zatím se však nemusí obávat, že by průměrná celorepubliková cena benzinu či nafty překročila úroveň 40 korun za litr. Bude se spíše pohybovat maximálně v pásmu od 35 do 38 korun za litr,“ myslí si ekonom Lukáš Kovanda.

Společnost Goldman Sachs snížila svou prognózu těžby pro OPEC+ na konci roku 2023 o 1,1 milionu bpd a zvýšila své odhady ceny Brentu na 95 a 100 dolarů za barel v roce 2023 a 2024.

Ceny ropy vzrostly, když Rusko loni v únoru napadlo Ukrajinu, ale nyní jsou zpět na úrovních před vypuknutím konfliktu. Spojené státy přesto vyzývají producenty, aby zvýšili produkci, a stlačili tak ceny energie. Vysoké ceny energií a pohonných hmot v loňském roce pomohly zvýšit inflaci, to vyvolalo tlak na hospodaření mnoha domácností.

Vláda prezidenta Joea Bidena označila krok OPEC+ za nemoudrý. Produkce ropy v samotných USA v lednu podle pátečních údajů amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA) vzrostla na 12,46 milionu bpd, to je nejvíce od března 2020.

„Razantní omezení těžby ropy ze strany tradiční těžařských mocností je však potenciální bolehlav také pro mnohé centrální banky ve světě, a to včetně České národní banky. Jde totiž o další inflační tlaky, a to v době, kdy centrální banky bojují s nejvýraznější inflací za několik posledních desetiletí,“ dodává ekonom Kovanda.