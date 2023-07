Lex ČEZ už rada nestihla projednat. Pochybnosti o něm mám, říká ministr

Návrh zákona o přeměnách obchodních společností, přezdívaný jako Lex ČEZ 2, schválil v půlce května kabinet Petra Fialy. Oficiálně to sice vláda nikde neuvádí, ale velmi pravděpodobně jde o zásadní krok na cestě k rozdělení energetické společnosti. Pokud zákon projde parlamentem, stát by tak mohl snadněji vytlačit minoritní akcionáře a zmocnit se celé společnosti nebo její části. Aktuálně je stát držitelem 70 procent akcií ČEZ.

První verzi diskutované novely Legislativní rada vlády odmítla a novela tedy nebyla schválena. Novou verzi zákona pak vláda schválila v polovině května. Tentokrát už bez předchozího posouzení Legislativní radou vlády, což vyvolává otázky, zda vláda radu neobešla záměrně.

Nebyl na to čas

„Legislativní rada vlády to nedostala k posouzení, už se na to zkrátka nebyl čas, protože pokud předkladatel na vládě nebo jakýkoliv ministr něco navrhne a vláda to schválí, tak už to nemá Legislativní rada vlády jak posoudit, což byl tento případ. Občas se to děje,“ vysvětlil Šalomoun, který byl v úterý hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

Dále vysvětlil, že většina novely zahrnuje transpozice evropských směrnic, i z toho důvodu je třeba ji schválit včas. „To, čemu říkáte Lex ČEZ, je vlastně jeden paragraf, který byl doplněn do tohoto ryze transpozičního tisku. V první verzi to opravdu legislativní rada vlády posuzovala, detekovala několik sporných bodů a dovodila, že by to mělo až ústavní rozměr,“ odpověděl Šalomoun na dotaz, zda je v Česku kromě ČEZ ještě nějaká společnost, na kterou by novela dopadala.

Původní návrh podle Šalomouna neprošel kvůli tomu, že by se týkal jenom určitých společností. „Článek 11. odstavec 1 Listiny základních práv a svobod uvádí, že vlastnické právo má všude stejný obsah. A tady by vlastně najednou záleželo, jaká ruka ty akcie drží, jestli je to ruka státní nebo ruka někoho jiného,“ vysvětlil jedno z problematických míst návrhu ministr.

K tomu Šalomoun znovu zdůraznil, že na projednání druhé verze novely už zkrátka nebyl čas. Připustil ale, že v ní slabá místa zůstala. Legislativní rada totiž sice druhou verzi novely, která má usnadnit rozdělení společnosti většinovým akcionářem, neprojednala, ministr si ale stanovisko vyžádal.

„Vláda dala na doporučení Legislativní rady vlády a sporný text nezařadila, nicméně ministerstvo spravedlnosti navrhlo, aby se tam zařadil jiný text. Já jsem k tomu měl zdrženlivý postoj. Tehdy se to odůvodňovalo tak, že je to obdobná právní úprava, jako mají i jiné státy, což já jsem nedokázal říct, jestli to tak je, nebo ne,“ vysvětlil Šalomoun.

V informaci, kterou ministr získal, sekretariát tvrdí, že obdobnou úpravu jiné země nemají. „Je tam ale také napsáno, že to dělali narychlo a obecně v rámci zákonů o přeměnách obchodních společností. Tam to nenašli. Pokud je to ukryto ještě někde jinde v podhoubí těch právních řádů, možná to tam je. Já v tuto chvíli nejsem schopen říct, jestli to tam skutečně je nebo není,“ vysvětluje dále ministr s tím, že aktuálně už má další osud novely v rukách parlament.

Ministr dále uvedl, že kvůli nutnosti transpozice evropských směrnic potřebuje, aby návrh prošel prvním čtením ve sněmovně co nejdříve. „Kvůli transpozici bych potřeboval, aby se to propustilo prvním čtením. Pak bude samozřejmě čas se na to zaměřit. To jsou důvodné pochybnosti a ty je potřeba rozptýlit, eventuálně je změnit,“ míní.

Podejte ústavní žalobu

Servítky si ohledně situace kolem třaskavé novely nebere ani opoziční poslanec za ANO Patrik Nacher. Na svém twitterovém účtu uvedl, že vláda Legislativní radu poté, co u první verze poukázala na kolizi s ústavním pořádkem, bezskrupulózně obešla.

„K návrhu si však nechal dodatečně zpracovat analýzu LRV sám ministr pro legislativu Šalomoun. Její závěry? Nesoulad návrhu s ústavním pořádkem, nedostatečné odůvodnění odchýlení se od evropského práva, chybějící analýza dopadů na mezinárodní závazky ČR nebo absence podobné úpravy umožňující masivní, ústavně velmi citlivý zásah do vlastnického práva v jiných vyspělých evropských právních řádech,“ kritizuje návrh Nacher na své sociální síti.

„Na celé situaci se pak skvěle demonstruje význam pozice ministra pro legislativu. Jeho názor v podstatě nemá váhu, nikoho nezajímá a pro fungování vlády je zcela postradatelný,“ dodává.

S Nacherem zcela souzní minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr. „Máte ve Sněmovně dost poslanců! Můžete ukončit ubohé trápení vlády! Stačí příslib ústavní stížnosti neb Ústavní soud ČR už v té věci jednou rozhodl. Uděláte to?“ Ptá se Šnobr.