Jak dorazit v pořádku do cíle? K opatrnosti přibalte odpočinutého řidiče a správně uložená zavazadla

Lidovky.cz: Jak auto připravit po technické stránce ?

Zvláště před dlouhou cestou je důležité mít jistotu, že vás vůz „nepodvede“, a pokud se vám něco nezdá, rozhodně je lepší nechat auto zkontrolovat v servisu. S ohledem na zemi do níž nebo přes kterou jedete, si zkontrolujte povinnou výbavu včetně vest, v některých zemích je povinný i hasicí přístroj nebo tažné lano. Určitě doporučuji nechat vyčistit klimatizaci a zkontrolovat dohuštění a stav pneumatik. Letní mají povinnou minimální hloubku dezénu 1,6 mm, ovšem s takovou výškou už není radno se do zahraničí vydávat. Nic neničí pláště tak jako přímé slunce. Varováním může být i italský předpis zakazující jízdu na zimním obutí v létě. Namístě je myslet i na zajištění asistenční služby, při nehodě je to nedocenitelná pomoc.

Lidovky.cz: Co by mělo být v kufru jako železná zásoba?

Vhodné pití pro všechny ve voze, protože nikdy nevíte, kde a na jak dlouho někde uváznete. Jinak lehké a dobře stravitelné jídlo jak pro řidiče, tak pro děti, a pro ty i dostatek zábavy, která jim zpříjemní jízdu. Není nic horšího než nervozita, dohadování se mezi posádkou a podobně, protože i to odvádí pozornost řidiče. Takže bych ani tak nehovořil o tom, co nemá chybět v zavazadelníku vozu, ale obecně v něm samotném – a to je dobrá nálada.