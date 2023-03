Stavebko se vymklo, ale jde opravit. Bez státní podpory to však bude jeho konec, říká expert

Lidovky.cz: Místo dvou tisícikorun polovina u již uzavřených smluv a nulový příspěvek u těch nových. Úvahy ministerstva financí o seškrtání erárních výdajů na stavební spoření vyvolávají otazníky týkající se budoucnosti mezi Čechy oblíbeného způsobu zhodnocování peněz. Ozývají se dokonce hlasy, že bez státní podpory nepřežije. Co si myslíte vy?

Že by to byl prakticky konec stavebního spoření u nás. Nemyslím si, že by stavební spořitelny mohly dlouhodobě fungovat bez státní podpory. Velkým bankám, jež jsou majiteli stavebních spořitelen, by se pravděpodobně nevyplatilo tyto instituce držet.

Vidíme to na příkladu ze Slovenska, kde se v minulosti podstatně snížila státní podpora. Počet klientů začal klesat a ze tří stavebních spořitelen zůstala aktivní jen Prvá stavebná sporiťelna, která měla tradičně kolem 80 procent trhu. Další dvě – ČSOB a Wüstenrot – přestaly sjednávat nové smlouvy.

Zatím není jasné, zda je to definitivní, protože Slovensko už něčím podobným dříve prošlo. Nejprve se dramaticky zpřísnila státní podpora a po dvou třech letech se to zase vrátilo zpět.

Lidovky.cz: Prošla by redukce podpory u stávajících smluv po právní stránce?