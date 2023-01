Chudoba počesku? K moři jen jednou ročně. Žijeme si líp, než si myslíme, říká bývalý guvernér ČNB Singer

Lidovky.cz: Jak byste krátce zhodnotil právě uplynulý rok?

Přežili jsme ho bez velkých ztrát, což je samo o sobě nezanedbatelný úspěch. Stále máme nejnižší nezaměstnanost ze všech zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj).

Loni jsme také měli historicky nejnižší počet bankrotů. To všechno jsou důsledky toho, že česká ekonomika vytváří podmínky pro každého, kdo chce něco prodávat, ať už svoji pracovní sílu, nebo nějaké zboží, v míře dostatečné.

Jistě, inflace nám ukrojila kus příjmů. Naše výdělky se reálně dostávají – teď by to bylo na dramatické palcové titulky – o pět let dozadu. Ale také by se z toho dal udělat uklidňující titulek, že se budeme mít stejně dobře jako v roce 2017. Což je plus minus to, co se stane. A rok 2017 si nikdo nepamatuje jako rok strašlivé bídy, hrůzy, utrpení, hladomoru. Nebo dokonce toho, že by nemohl na dovolenou.