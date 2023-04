Energie časem zlevní, ceny potravin se nepohnou, predikuje ministerstvo

„O něco jsme zhoršili letošní výhled inflace. Bude ale rychle klesat a očekáváme, že příští rok bude blízko inflačního cíle. Jako riziko pro ekonomiku už není vnímaná válka, pozorujeme pozitivní vývoj na trhu s energiemi. Je velmi pravděpodobné, že výdaje na mimořádná opatření budou rozpočtově neutrální,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Meziroční inflace by se v průběhu první poloviny letošního roku měla rychlým tempem snižovat, ve druhé by pak měla dosahovat vysokých jednociferných hodnot. Průměrná míra inflace by letos mohla dosáhnout 10,9 procenta a v roce 2024 2,4 procenta.

Ke zhoršení výhledu letošní inflace došlo podle ministerstva z toho důvodu, že ceny energií se promítají s určitým zpožděním. V letošním roce by proto ještě měly vzrůst ceny energií pro domácnosti. Od druhé poloviny by už měly klesat.

Inflaci táhnou nahoru i ceny potravin, jak dlouhodobě ukazují data Českého statistického úřadu. „Nečekám, že se potraviny zlevní. Zůstanou zhruba na podobné úrovni. V meziročním srovnání ale nebudou tolik růst. Kupní sílu bude nutné dorovnat výší platů. Nejsou tu ale faktory, které by dlouhodobě držely ceny potraviny vysoko,“ uvedl ředitel odboru hospodářské politiky ministerstva David Prušvic.

Míra nezaměstnanosti bude podle ministerstva nadále nízká, měla by se letos pohybovat kolem třech procent. „Trh práce je stále mírně přehřátý, je to vidět na počtu volných pracovních míst především na méně kvalifikovaných pozicích. Ty sice úspěšně obsadili příchozí z Ukrajiny, i tak ale firmy poptávají další lidi,“ uvedl Prušvic s tím, že růst mezd by měl být letos v průměru kolem osmi procent. Reálně ale mzdy klesnou, růst inflaci neporazí.

Osekáme dotace

„Někde jde větší marže obchodníků, ale ve většině případů jsou to marže producentů. Ti si stěžovali dlouhodobě na to, že jejich marže jsou nízké. Využili proto příležitosti, nevidím ale, že by tu byl prostor pro další výrazné zdražování,“ doplnil Prušvic.

Stanjura dále řekl, že by se měly osekat národní dotace. „Bude to součástí konsolidačního balíčku, který představíme zhruba za čtyři týdny. Celkově by se úsporami na dotacích daly škrtnout desítky miliard. Je to cesta, jak snižovat schodek,“ upozornil šéf resortu financí s tím, že dotační tituly zaměstnávají obrovské množství lidí, což je prodražuje.

Doplnil také, že případné omezení dotací by se mělo týkat všech sektorů s tím, že je zastáncem toho, že velké podniky nemají dostávat žádné dotace. Ty by podle něj měly spíše snižovat regionální rozdíly.

O DPH teprve budeme jednat

Stanjura se také vyjádřil k možné úpravě DPH. „Včera (v úterý pozn. red.) se spustila debata o tom, že já navrhuji nějaké změny v DPH, ale to není můj návrh. Ministerstvo financí pouze zpracovalo expertní výpočty. Debata byla předčasná, nevím, proč si Česká televize vybrala jednu tabulku bez komentářů a vydávala ji za návrh. Za sebe říkám, že se nejprve musíme podívat na výdaje a až poté řešit příjmy,“ vysvětlil ministr s tím, že osobně vidí možnost ve změně daňového mixu. Za ODS ale zvýšení daní navrhovat nebude.

„Návrhů bylo několik desítek. Na příjmové straně máme rozbor všech daní. Nyní začnou politická jednání. Osobně kladu mnohem větší důraz na výdajovou stranu,“ vypíchl ministr. Uvedl také, že dvě sazby jsou podle něj lepší řešení než tři.