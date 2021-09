Oproti původnímu plánu bude schodek rozpočtu nižší, kolem 400 miliard, řekla Schillerová

Původně plánovaný letošní schodek činil 500 miliard Kč. Na příští rok ministerstvo financí (MF) navrhuje schodek 376,6 miliardy Kč.

Podle Schillerové od května postupně tempo růstu schodku klesá, podle jejího odhadu by tak konečný deficit měl být kolem 400 miliard Kč. „Roli ale ještě sehrají především investice,“ dodala ministryně v ČT.

Deficit státního rozpočtu tak bude zřejmě vyšší než vloni. Tehdy stát hospodařil podle nedávno schváleného závěrečného účtu se schodkem 367,4 miliardy korun. Sněmovna původně schválila schodek 40 miliard, ale postupně ho kvůli dopadům pandemie zvýšila až na 500 miliard korun.

Letošní schodek rozpočtu by se podle předpokladů ministryně měl ve zbývající části roku zvýšit asi o 100 miliard Kč, ke konci srpna podle údajů MF činil 298,1 miliardy korun. Šlo o nejhorší srpnový výsledek od vzniku ČR. Loni ke konci srpna byl schodek 230,3 miliardy korun miliardy Kč.

Od ledna 2021 je minimální mzda 15 200 korun. Odbory a ministerstvo práce a sociálních věcí ji chtějí navýšit na 18 tisíc korun. Schillerová však řekla, že bude na zítřejším zasedání tripartity navrhovat zvýšení minimální mzdy maximálně o tisíc korun. Nemohu navrhnovat více, protože se nám zvýšení minimální mzdy propisuje zároveň do průměrné mzdy, a menší a střední podnikatelé by to neunesli, dodala.