Za jednu práci více faktur. Silničáři odhalili podvody v údržbě

„Na základě podnětů jsme se od začátku srpna zaměřili na mapování běžné údržby zvláště v Středočeském kraji. Zjistili jsme závažná pochybení,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Problémy se týkaly prací jako je sběr odpadků, čištění žlabů či sloupků dopravního značení. Výsledek auditu odhalil pochybení u faktur společností Značky Morava a Silverton.

Škodu zatím ŘSD detailně vyčíslenou nemá, pohybuje se však odhadem v řádu statisíců až milionů korun, podle toho, jaká provinění se podaří dokázat. Silničáři totiž audit rozšířili na běžnou údržbu i v ostatních krajích a zároveň začali s ukončováním smluv se zmíněnými společnostmi.

„Stejnou fotografií prokazovali provedení prací na silnici I/16 a na dálnici D7 a podobně, nebo provedli čištění pěti set metrů žlabů a fakturovali několik kilometrů“ uvedl Mátl. Někdy se i práce na silnicích cyklily. Firm třeba měla odvézt odpad ze žlabů, na místo toho jej ale odklidila na svah nad silnicí, takže ten se po prvních deštích do koryta opět vrátil. První kontrolu provedli silničáři na základě podnětu, následně začali pomocí digitálního systému prohledávat databáze s fotografiemi z uskutečněných prací.

Problémy s čištěním silnic, odvodňovacích žlabů, dopravního značení nebo vpustí kanalizací trvaly od letošního března do června, kdy se o jejich vykazování začal zabývat vnitřní audit ŘSD. To, že se na jednotlivých komunikacích objevují stejné fotky, to může být podle Mátla jednoduše šlendrián a snaha jednotlivých zaměstnanců ušetřit si práci nahráváním fotografií do systému. V měřítku, v jakém k tomu docházelo ve Středočeském kraji, to ale chyba být nemůže, uzavřel Mátl.

„Podstatné je, že reakce ŘSD je důsledná a přímočará,“ uvedl ke zjištění ministr dopravy Martin Kupka. Silničáři teď podle něj budou fotografie prověřovat digitálně automaticky a více budou využívat i online kontroly pohybu vozidel spravujících komunikace pomocí GPS, dálkového měření využité posypové soli nebo solanky.

Ukončení smluv s dodavateli ve Středočeském kraji nyní vyvolává otázky, kdo bude údržbu provádět ve zbytku období. To naštěstí není nijak dlouhé, protože v listopadu období běžné údržby končí a na silnice nastupují jiné firmy nasmlouvané na práce související se zemní údržbou.