Zemřel vlivný bankéř Hanus. Významně ovlivnil byznys v době, kdy se kalila ocel českého kapitalismu

Původní zpráva

Zemřel významný český bankéř a národohospodář Rudolf Hanus. Jeho duše dokončila putování v materiálním světě 2. listopadu 2022 ve věku nedožitých 80 let. Zprávu potvrdila redakci jeho rodina. Vystudoval práva, kariéru ale udělal v politice a ve světě financí – jeho jméno je spojené s privatizací Škody Mladá Boleslav. Sedm let působil ve vedení České spořitelny a později také v televizi Nova, kde se třináct let staral o financování společnosti.