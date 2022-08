Ruská ekonomika se kvůli sankcím vrátila do roku 2018. Klesla o čtyři procenta

Do neradostné hospodářské situace se Rusko dostalo po letošním únoru. Země začala kvůli invazi na Ukrajině čelit mnoha sankcím ze strany západních zemí. Mnohé firmy se rozhodly ruský trh zcela opustit a došlo i k citelnému přetrhávání obchodních vazeb s dříve běžnými partnery, jak uvedla agentura Bloomberg.

Na druhé straně však pětiprocentní propad ruského hospodářství není takový, jak některé instituce ještě před pár měsíci očekávaly.

Ruská centrální banka však v jedné ze svých analýz dodala, že v nadcházejících čtvrtletích se tento hospodářský pokles ještě pravděpodobně prohloubí a není tak konečný. K oživení ruské ekonomiky pak má dojít až ve druhé polovině příštího roku.

„Ruská ekonomika na tom nebude dobře asi do poloviny roku 2023,“ uvedl pro Bloomberg Evgeny Suvorov, který je hlavním ekonomem pro ruskou oblast ve společnosti CentroCredit Bank.

Za celý rok 2022 až 6 procent

V pátek pak ruská centrální banka zveřejnila svůj odhad výhledu ruské hospodářské situace na příští tři roky a předpověděla, že návrat ekonomiky k potenciálnímu ročnímu růstu 1,5–2,5 procenta potrvá až do roku 2025. Projekce banky pro léta 2022 a 2024 zůstaly beze změny, přičemž v letošním roce by měl ruský HDP klesnout o 4 až 6 procent a v příštím pak o 1 až 4 procenta.

Zpráva ruské centrální banky se věnovala také možnému rizikovému scénáři, tedy situaci, kdy by se globální ekonomické podmínky dále zhoršily a ruský export se dostal ještě pod tvrdší sankce. Pokud by k tomu totiž došlo, mohl by být hospodářský propad Ruska v příštím roce ještě citelnější než během globální finanční krize v roce 2009 a ekonomický růst by se v takovém případě obnovil až v roce 2025.

Mezinárodní agentura pro energii zároveň Rusko varuje, že na počátku příštího roku mu citelně klesne odbyt ropy, a to asi o dvacet procent. K prvnímu poklesu ale má dojít už během letošního srpna.

Na druhé straně však analytici přiznávají, že původně čekali za celý rok 2022 mnohem dramatičtější dopady západních sankcí vůči ruské ekonomice. Někteří totiž počítali i s desetiprocentním hospodářským poklesem. Nyní však své výhledy korigují.

Třeba analytici JPMorgan nyní kalkulují s celkovým poklesem ruské ekonomiky za rok 2022 ve výši asi 3,5 procenta a podobně to vidí i ruská centrální banka.

„Propad ruského hrubého domácího produktu za rok 2022 bude menší, než se v dubnu očekávalo,“ dodala centrální banka ve zprávě o měnové politice tento měsíc.